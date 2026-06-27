女優でタレントの松村沙友理が２７日、東京・表参道の「ＣＵＲＲＥＮＴ（カレント）表参道」で自身が設立したアパレルブランド「ＬＡＮＴＩＮＡＭ」（ランティナム）の４周年記念イベントを行った。題して、「ＬＡＮＴＩＮＡＭ ４周年 ２０２６ ＳＵＭＭＥＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」だ。

松村は３月に、第１子となる女児の出産を公表。この日は台風７号が接近するあいにくの雨模様だったが、訪れたファン一人ひとりに声をかけ応対した。「ブランドのリブランディングして、ライフステージの変化もあって、自分と一緒にあり続けるブランドでうれしいです。前から応援してくださる方もたくさん来てくれて変わらない応援してくれているのを実感しています」と喜んだ。

「今回のイベントのいとしくんワッペンの制作など、私生活の大切なものもブランドに反映してるのがｌａｎｔｉｎａｍというブランドだからこそです。みんなに愛されるブランドにしていきたい。台風だけど、安全に無理せずあそびに来てもらえると。雨カバーの準備あります」と笑顔でコメントした。イベントは２８日も同所で行う。