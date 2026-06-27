初出場カーボベルデがスペインとウルグアイ擁するグループ突破!! 次戦は王者アルゼンチン「何だって起こりうる」
カーボベルデ代表は26日のグループリーグ最終節でサウジアラビアに0-0で引き分けて、2010年のスロバキア以来となるワールドカップ初出場での決勝トーナメント進出を果たした。ブビスタ監督は試合後、「我々にとって不可能なことはない」と胸を張った。
カーボベルデは人口52万5000人の小さな国。初戦でいきなりスペインと対戦することになったが、GKボジーニャら守備陣の活躍もあって0-0の引き分けに持ち込む大健闘を見せた。さらに2戦目では優勝経験国のウルグアイに2-2でドロー。最終節のサウジアラビア戦も0-0で引き分けて、H組をスペインに次ぐ2位通過という快挙を成し遂げた。
『オプタ』の開幕前の計算では、突破の確率は32.9%だったという。もっともファンの間などでは突破の可能性が1%だと言われていたことを受けて、選手は試合後に「1%!1%」とリズムに乗りながら歌う動画を撮影。歴史的な番狂せを全員で喜び合っていた。
『ESPN』によると、GLを未勝利で突破するのは1998年のフランス大会でのチリ以来で史上7チーム目だという。初出場でグループリーグを無敗で終えるのは02年の日韓大会でのセネガル以来で、セネガルは当時1勝2分けでGLを突破してベスト8の快進撃を演じている。
決勝トーナメント1回戦では前回王者のアルゼンチンと対戦することが決定。指揮官は「初めから目標の一つは世界に我々の国を示すことだ」と述べ、「試合がどうかに関係なく、このような舞台でアルゼンチンやメッシと対戦できることは我々の国にとって素晴らしいこと」と喜んだ。
MFデロイ・ドゥアルテも「正直なところ信じられない。まるで夢の中のようだ」と笑顔を見せると、「相手はアルゼンチンだったよね?難しい試合になるだろうけれど信じよう。何だって起こりうる」とコメント。さらなる快進撃を見せていく意気込みだ。
カーボベルデは人口52万5000人の小さな国。初戦でいきなりスペインと対戦することになったが、GKボジーニャら守備陣の活躍もあって0-0の引き分けに持ち込む大健闘を見せた。さらに2戦目では優勝経験国のウルグアイに2-2でドロー。最終節のサウジアラビア戦も0-0で引き分けて、H組をスペインに次ぐ2位通過という快挙を成し遂げた。
『ESPN』によると、GLを未勝利で突破するのは1998年のフランス大会でのチリ以来で史上7チーム目だという。初出場でグループリーグを無敗で終えるのは02年の日韓大会でのセネガル以来で、セネガルは当時1勝2分けでGLを突破してベスト8の快進撃を演じている。
決勝トーナメント1回戦では前回王者のアルゼンチンと対戦することが決定。指揮官は「初めから目標の一つは世界に我々の国を示すことだ」と述べ、「試合がどうかに関係なく、このような舞台でアルゼンチンやメッシと対戦できることは我々の国にとって素晴らしいこと」と喜んだ。
MFデロイ・ドゥアルテも「正直なところ信じられない。まるで夢の中のようだ」と笑顔を見せると、「相手はアルゼンチンだったよね?難しい試合になるだろうけれど信じよう。何だって起こりうる」とコメント。さらなる快進撃を見せていく意気込みだ。
CAPE VERDE SCENES IN THE LOCKER ROOM pic.twitter.com/Dh9wOfFeDG— Major League Soccer (@MLS) June 27, 2026