両チームドローで十分、勝たなければ“スペイン回避”の可能性も…勝利の必要性が問われるアルジェリア対オーストリア
引き分けでもグループリーグを突破でき、3位通過ならばスペインを避けられる。アルジェリア代表対オーストリア代表は勝利の必要性が問われる一戦になるが、両チームとも勝利を目指す姿勢を示した。
J組最終節のアルジェリア対オーストリアはグループリーグ全体の最終カード。両チームに2位通過と3位通過の可能性が残されているなか、3位のうち成績上位8チームに入る条件や突破時の対戦相手まで把握した状態で試合を行うことができる。
第2節を終えてオーストリアが勝ち点3、得失点差0で2位に位置し、アルジェリアは勝ち点3、得失点差-2で3位に位置している。すでにグループ首位と4位で終える可能性はなく、勝者が文句なしで2位通過となる。引き分けの場合は順位が変わらないものの、アルジェリアが3位のうち成績上位8チームに入れるため揃ってGLを突破。敗れて3位になったチームは他組の3位勢と得失点差で争うことになる。
つまり、リスクを冒さず引き分けに終わればGLを突破できるという一戦。さらに2位通過の場合はH組首位・スペインと決勝トーナメント1回戦で対戦するが、3位通過の場合はスイスかベルギーとの対戦が考えられ、スペインよりは戦いやすい相手と対戦することができる。『ESPN』によると、前日会見ではそもそも勝利を目指すのかや、スペインを避けるために戦うのかといった質問が飛んだようだ。
だが、オーストリアのラルフ・ラングニック監督は「引き分けでも突破できるが、我々は『引き分けるためにプレーしよう』と言って臨むことはない」とコメント。1点差での敗戦ならばスペインを避けながらGLを突破できる見込みだが、勝利を願っていないかについても「間違いなく違う」と話し、勝利を求めていることを強調した。
対するアルジェリアのブラディミル・ペトコビッチ監督も「サッカーにタラレバはない。我々は強い願望と勝利への意志を持っていつものように戦う必要がある」と述べ、引き分け狙いで臨むことを否定。続けて「試合後に何が起こるかはそのときに見てみるが、前進して目標を達成するためにはまず勝利を狙って掴み取らなければいけない」と力を込め、3ポイントを奪えるように意気込んだ。
オーストリアのMFコンラート・ライマーも「試合をするときは勝ちたいんだ。誰と対戦するかは関係ない」とコメント。現在のところキックオフと同時に引き分け狙いの無気力試合になることはなさそうだが、実際の試合がどのように動くのか注目される。
J組最終節のアルジェリア対オーストリアはグループリーグ全体の最終カード。両チームに2位通過と3位通過の可能性が残されているなか、3位のうち成績上位8チームに入る条件や突破時の対戦相手まで把握した状態で試合を行うことができる。
つまり、リスクを冒さず引き分けに終わればGLを突破できるという一戦。さらに2位通過の場合はH組首位・スペインと決勝トーナメント1回戦で対戦するが、3位通過の場合はスイスかベルギーとの対戦が考えられ、スペインよりは戦いやすい相手と対戦することができる。『ESPN』によると、前日会見ではそもそも勝利を目指すのかや、スペインを避けるために戦うのかといった質問が飛んだようだ。
だが、オーストリアのラルフ・ラングニック監督は「引き分けでも突破できるが、我々は『引き分けるためにプレーしよう』と言って臨むことはない」とコメント。1点差での敗戦ならばスペインを避けながらGLを突破できる見込みだが、勝利を願っていないかについても「間違いなく違う」と話し、勝利を求めていることを強調した。
対するアルジェリアのブラディミル・ペトコビッチ監督も「サッカーにタラレバはない。我々は強い願望と勝利への意志を持っていつものように戦う必要がある」と述べ、引き分け狙いで臨むことを否定。続けて「試合後に何が起こるかはそのときに見てみるが、前進して目標を達成するためにはまず勝利を狙って掴み取らなければいけない」と力を込め、3ポイントを奪えるように意気込んだ。
オーストリアのMFコンラート・ライマーも「試合をするときは勝ちたいんだ。誰と対戦するかは関係ない」とコメント。現在のところキックオフと同時に引き分け狙いの無気力試合になることはなさそうだが、実際の試合がどのように動くのか注目される。