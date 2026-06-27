『テレ東音楽祭 2026夏』タイムテーブル公開
6月28日18時半から放送の『テレ東音楽祭 2026夏』より、タイムテーブルが公開された。
■『テレ東音楽祭 2026夏』タイムテーブル
◎18時台
B.B.クィーンズ
モナキ
中島健人
工藤静香（19時台にも出演）
武田鉄矢（海援隊）
LINDBERG
高嶋政伸（「高」は、はしごだかが正式表記）
麻倉未稀
◎19時台
酒井法子
千堂あきほ
楠瀬誠志郎
PERSONZ
西田ひかる
吉田栄作×辛島美登里
NOA（仙道敦子＆吉田栄作）
小野正利
いしだ壱成
石井明美
ZIGGY
赤井英和
長渕剛
工藤静香
宮沢和史
中西保志
ZARD
◎20時台
国生さゆり
アグネス・チャン
早見優
松本伊代
南野陽子
本田美奈子.
バブルガム・ブラザーズ
永井真理子
THE 虎舞竜
澤田知可子
Tama（Hysteric Blue）
Juice=Juice
FIELD OF VIEW
久宝留理子
けんいち（元ロードオブメジャー）
SUPER EIGHT
島袋寛子
DA PUMP（21時台にも出演）
MAX（21時台にも出演）
知念里奈（21時台にも出演）
観月ありさ
TRF
◎21時台
hitomi
YU-KI×マーク・パンサー
鈴木亜美
DA PUMP（22時台にも出演）
MAX
知念里奈
LUNA SEA（22時台にも出演）
相川七瀬
大久保伸隆（ex.Something ELSe）
SHAZNA
SATSUKI（元ZOO）
森若香織（GO-BANG’S）
河口恭吾
aespa
Aぇ! group
超ときめき♡宣伝部
FRUITS ZIPPER
乃木坂46
◎22時台
ano
IMP.
伊東歌詞太郎
AKB48
OWV
KEY TO LIT
JI BLUE
Kis-My-Ft2
DA PUMP
LUNA SEA
DOZAN11 aka 三木道三
※出演順や登場時間などは変更になる可能性あり
■番組情報
テレビ東京系『テレ東音楽祭 2026夏』
06/28（日）18:30～22:54 ※生放送（一部事前収録あり）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
MC：深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜
進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
(C)テレビ東京
■関連リンク
『テレ東音楽祭 2026夏』公式サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2026/