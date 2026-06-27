お笑いタレント明石家さんま（70）が、27日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）日本代表MF堂安律（28＝Eフランクフルト）に言及した。

テレビ局スタッフを介した食事会で、堂安と知り合ったことを明かしている。その後も交流を深め、堂安の結婚式にも招待された。開幕前には、日本テレビのW杯特番で対談が実現している。

日本は1次リーグを1勝2分けで終えた。堂安は3試合連続で先発出場し、得点こそないものの、攻守に光るプレーを連発している。そんな堂安と、さんまは連絡を取り合っているかと思いきや、「もうすぐLINEは送ろうとしている。予選（1次リーグ）が終わって落ち着いているから」と告白。タイミングを見計らっていることを明かした。

さんまは、スウェーデン戦で途中交代された時の堂安の様子に言及した。「いろいろあるだろうから。すぐ送ろうと思ったら、途中交代。次の32（強）のために休ませたと思うけどね。堂安自身は出たかった。ちょっと怒ったような雰囲気があった」。画面越しに見た堂安の様子が気になる様子だった。

あらためてさんまは「1日置いて、寝かしてから。一応おめでとうやからね。楽しみって」と、祝福のメッセージを送ると約束した。

ピッチを去る際、堂安は首を振ったり、悔しそうな表情を見せている様子が、映像に映し出された。試合後、堂安は「あれは監督に怒っていないですし、ちょっと怒っていた理由があるので、大会が終わったら話すので。それだけ、違うと書いておいてください」と、報道陣に呼びかけていた。