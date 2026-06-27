【シアトル＝増田知基、テヘラン＝吉形祐司】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、イラン代表は２６日、米国で行われた１次リーグ３戦を全て引き分けで終えた。

３位となり、初の決勝トーナメント進出は残るグループの結果次第だ。米国との軍事的緊張に翻弄（ほんろう）される中、勝てなくても負けないしぶとさは、イラン国内外のファンをうならせた。

選手たちは当初、試合前日の米国入りしか認められていなかった。米国が制限を緩和したと発表したのは２３日。逆境の中、米シアトルで２６日にエジプトと対戦し、先制された後に追いついて１―１に持ち込んだ。

テネシー州から応援に来たイラン出身の両親を持つバーラン・ラムジーさん（１６）は「休む時間が少ないのは不平等だ。悲しく、つらい状況でも試合内容は本当に素晴らしかった」とたたえた。

イランの首都テヘランのパブリックビューイング会場では、約４００席を埋めた観戦者が「イラン！ イラン！」と大声援を浴びせた。総立ちし、歓喜の渦に包まれる場面もみられた。試合は引き分けに終わったが、米国とイスラエルの攻撃にさらされた国民は、人気のサッカーを観戦しながら、口々に「喜び」や「希望」を語った。

休暇を取って家族と観戦した会社員ガセム・トゥトゥンチさん（４４）は「イラン人には喜びによる心のリハビリが必要。危機の後にＷ杯が訪れ、喜びを感じられた」と、満足げに会場を後にした。