北中米W杯・日本の1次Lをプレーバック

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の森保一監督率いる日本代表は3大会連続1次リーグ突破を決め、32チームによって争う決勝トーナメントに進出。29日（日本時間30日）の1回戦で王国ブラジルと激突する。ここでは日本の1次リーグで起きたさまざまな名場面をピックアップ。今回はメディアがとらえたベストショットの数々。特に激闘が世界に称賛されたオランダ戦では多くの名写真が生まれた。

日本で話題になったのがベンチの一体感を切り取った写真だ。タッチライン付近でボールを持った伊東。ゴールラインサイドからとらえ、その向こう側に日本のベンチが写っている。そこには長友や、途中交代した堂安ら10人以上が椅子から飛び出して密集し、視線を送る。数人が声を上げ、ともに戦う気持ちが見て取れる。さらに無念の離脱となった遠藤航の6番のユニホームも掲げられている。

X上には「これが団結力ですね」「ベンチの椅子要らないw」「まさに“一丸となって”を体現するチーム」「こういう一体感だよ、サッカーに必要なものは」「すげえいいなこの写真」「胸熱」「部活みたいw」「日本人らしくて最高だよ」などの声が寄せられた。

海外でも注目された写真があった。1-2の後半43分、CKから小川のヘディングが鎌田の頭に当たり同点弾に。2度のリードを許した強豪から値千金の同点ゴールを奪った瞬間、日本の選手は歓喜し、オランダ選手は落胆。撮影されたのはスタジアムの天井と思われる場所。上空からゴール前を俯瞰した1枚からは当時の興奮が伝わってくる。海外ファンからも「なんて写真だ！」「クールな1枚だね」と称賛された。

試合前には、意外な場面も話題に。国歌斉唱、森保一監督は君が代を聞き、涙した。一筋の涙が頬を伝う写真を「ここまでの大会で最も好きな写真の1枚だ」と海外メディアが紹介し、これも「監督の前に真の愛国者なんだよね」「これぞ愛国心だよ」「日本は他国と違うね。彼らはスペシャルだ」「この写真を見てウルっときちゃったよ」「これこそが国への愛、情熱、献身だ」と称賛された。

日本の熱い戦いぶりを多くのメディア、カメラマンが撮影している。果たして、ブラジル戦ではどんなベストショットが生まれるだろうか。



（THE ANSWER編集部）