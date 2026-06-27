那覇・首里城近くのホテル取得！ NBIホールディングス「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」

記事ポイント NBIホールディングスが那覇市松川のホテル取得契約那覇 首里城 by ヒューイットリゾートは328室取得後は運営者変更、リブランドと改修工事 NBIホールディングスが那覇市松川のホテル取得契約那覇 首里城 by ヒューイットリゾートは328室取得後は運営者変更、リブランドと改修工事

NBIホールディングスが、沖縄県那覇市に位置する「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」の取得に関する売買契約締結を発表しました。

バリューアップと運用を目的としたファンド「合同会社NBI那覇開発」が、売主との間で売買契約を締結しています。

取得後はホテル運営者をコアグローバルマネジメントへ変更し、リブランドと改修工事を含めた投資が進められます。

NBIホールディングス「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」

取得予定日：2026年7月31日施設名称：インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート所在地：沖縄県那覇市松川40アクセス：那覇空港から車で約15分、那覇I.C.より車で約8分、首里城まで徒歩約15分敷地面積：10,961.94m2構造規模：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き16階建延床面積：21,928.18m2客室数：328室

「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」は、リブランド後名称として発表された那覇市松川のホテルです。

那覇空港、那覇I.C.、首里城からの移動目安が示されており、空港や高速道路、首里城周辺へ向かう動線を比べながら滞在先を考えられます。

那覇市内に、地下1階付き16階建の大規模ホテルが建っています。

客室数は328室で、敷地面積と延床面積も発表されています。

インフィニティプールと客室の現況写真も示されており、取得対象が宿泊施設としての設備を持つホテルであることが伝わります。

那覇空港と首里城を結ぶ立地

所在地：沖縄県那覇市松川40那覇空港から車で約15分那覇I.C.より車で約8分首里城まで徒歩約15分

所在地は沖縄県那覇市松川40です。

那覇空港から車で約15分、那覇I.C.より車で約8分というアクセスが発表されています。

首里城まで徒歩約15分の距離にあり、首里城周辺を訪れる予定と宿泊先の位置関係を把握しやすい施設です。

空港からの車移動、那覇I.C.からの車移動、首里城への徒歩移動に対応した立地です。

328室を持つ大規模ホテル

敷地面積：10,961.94m2延床面積：21,928.18m2構造規模：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き16階建客室数：328室

建物は鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き16階建です。

敷地面積、延床面積、客室数があわせて発表されています。

現況写真の取得対象には、外観、インフィニティプール、客室が含まれています。

リブランド後名称には那覇と首里城が入り、施設名からも所在地周辺の地名を読み取れます。

運営者変更とリブランド

取得目的：バリューアップと運用ファンド：NBI那覇開発ホテル運営者：コアグローバルマネジメント取得後の方針：リブランド、改修工事を含めたバリューアップ投資

売買契約は、バリューアップと運用を目的としたファンド「合同会社NBI那覇開発」が売主との間で締結しました。

取得後はホテル運営者をコアグローバルマネジメントへ変更します。

そのうえでリブランドを行い、改修工事を含めた戦略的なバリューアップ投資が進められる予定です。

発表では、ホテルの競争力を一層強化し、中長期的な資産価値の向上に努めるとされています。

既存の建物、客室、インフィニティプールを持つ施設に、運営者変更と改修工事を組み合わせる計画です。

NBIリゾート・シティホテル投資1号案件

案件：NBIリゾート・シティホテル投資1号案件投資開始：2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始投資予定：2027年3月期までに全国のホテル・旅館等へ500億円超対象：従来のホテル・旅館投資に加え、大規模ホテルへの投資

今回の取得は、NBIリゾート・シティホテル投資1号案件として発表されています。

NBIホールディングスは、2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始しました。

従来のホテル・旅館投資に加え、本物件のような大規模ホテルへの投資にも取り組む方針が示されています。

那覇市松川の施設取得は、全国のホテル・旅館を対象とする投資事業の中で、大規模ホテル領域へ向かう案件として位置づけられています。

空港や高速道路からの車移動と首里城周辺への徒歩移動を組み合わせて、那覇での滞在拠点を考える材料になります。

既存の客室やプールを備えた大規模ホテルに、運営者変更と改修工事が重なることで、今後の施設づくりの方向性にも注目が集まります。

NBIホールディングス「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」の取得予定日はいつですか？

A. 取得予定日は2026年7月31日です。

リリースでは、施設名称はリブランド後名称として「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」と記載されています。

Q. 所在地とアクセスはどのように発表されていますか？

A. 所在地は沖縄県那覇市松川40です。

那覇空港から車で約15分、那覇I.C.より車で約8分、首里城まで徒歩約15分と発表されています。

Q. 取得後のホテル運営者はどこになりますか？

A. 取得後はホテル運営者をコアグローバルマネジメントへ変更します。

リブランドを行ったうえで、改修工事を含めたバリューアップ投資が進められる予定です。

Q. 施設の規模はどのように発表されていますか？

A. 構造規模は鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き16階建です。

敷地面積は10,961.94m2、延床面積は21,928.18m2、客室数は328室です。

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