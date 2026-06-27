『マブラヴオルタネイティヴ』の魂！ aNCHOR「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」

記事ポイント aNCHOR「Muv-Luv: Tactics」Steamページ公開G-FUSION GAME FEST深圳にFami通ブース出展Steamマブラヴサマーセール2026は7月10日まで aNCHOR「Muv-Luv: Tactics」Steamページ公開G-FUSION GAME FEST深圳にFami通ブース出展Steamマブラヴサマーセール2026は7月10日まで

aNCHORが、マブラヴシリーズ最新作「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」を発表しました。

Steamストアページの公開、ウィッシュリスト登録の受付開始、中国・深圳で開催される「G-FUSION GAME FEST 深圳」への出展が明らかになっています。

Fami通ブースでは、大型フィギュアの展示やコスプレイヤーの登場、抽選キャンペーンも実施されます。

aNCHOR「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」

タイトル：Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢配信予定日：2027年プラットフォーム：PC(Steam版)販売価格：未定開発：fuzz

「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」は、『マブラヴ オルタネイティヴ』の魂を継承する戦術シミュレーションRPGです。

純粋な「ゲームとしての面白さ」を追求したタイトルとして、マブラヴシリーズ最新作に位置づけられています。

aNCHORは本作のパブリッシングを務め、Steamではストアページの公開とウィッシュリスト登録の受付が始まっています。

Fami通ブースに登場する大型フィギュアとコスプレイヤー

イベント名：G-Fusion Game Fest 深圳会期：2026年6月27日(土)〜6月28日(日)会場：深圳国际会展中心 10号館主催：GCORES出展ブース：Fami通ブース

「G-FUSION GAME FEST 深圳」では、Fami通ブースに「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」が出展されます。

ブースには、ゲームに登場する試製95式戦術歩行実証実験機：海鳩(ウミバト)の大型フィギュアが設置されています。

ゲームキャラクター湊斗 千朔(みなと ちさ)のコスプレイヤーもブースに登場予定です。

Steamウィッシュリスト登録画面を見せると、豪華賞品がもらえる抽選キャンペーンに参加できます。

中国で20回目を数えるゲームイベント

「G-FUSION GAME FEST」は、中国のゲームメディアGCORESが主催するゲームイベントです。

初開催となった2016年から中国の様々な都市で開催され、今回で20回目を数えます。

中国のゲームコンテンツに加え、世界中の数多くのデベロッパーやパブリッシャーのゲームコンテンツが出展されています。

KADOKAWA Game Linkageは2024年から本イベントに参加し、会場にFami通ブースを出展しています。

Steamで開催中のマブラヴサマーセール2026

セール名：マブラヴサマーセール2026開催期間：2026年6月26日(金)〜2026年7月10日(金) 01:59『マブラヴ』：シリーズの中でも最大となる60％割引その他シリーズタイトル：30％〜55％OFF

Steamでは、マブラヴシリーズを購入できる「マブラヴサマーセール2026」が開催中です。

シリーズの始まりとなる『マブラヴ』は、シリーズの中でも最大となる60％割引で販売されています。

その他シリーズタイトルも30％〜55％OFFで販売され、『マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス』や『シュヴァルツェスマーケン』などの関連タイトルがあります。

販売累計80万本超のマブラヴシリーズ

マブラヴシリーズは、販売累計80万本超のアドベンチャーゲームシリーズです。

2003年発売の『マブラヴ』と2006年発売の『マブラヴ オルタネイティヴ』を皮切りに、多くのシェアードワールドタイトルやメディアミックスを展開しています。

「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」は、そのシリーズ最新作として発表された戦術シミュレーションRPGです。

「G-FUSION GAME FEST 深圳」のFami通ブースでは、ゲームに登場する機体の大型フィギュアやキャラクターのコスプレイヤーを通して、本作の世界に触れられます。

Steamではシリーズ作品のセールも行われ、最新作のウィッシュリスト登録とあわせてマブラヴシリーズに触れる機会になっています。

aNCHOR「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」はどんなゲームですか？

A. 『マブラヴ オルタネイティヴ』の魂を継承する、純粋な「ゲームとしての面白さ」を追求した戦術シミュレーションRPGです。

Q. 「G-FUSION GAME FEST 深圳」では何が展示されますか？

A. Fami通ブースに、ゲームに登場する試製95式戦術歩行実証実験機：海鳩(ウミバト)の大型フィギュアが展示されます。

Q. 「マブラヴサマーセール2026」はいつまで開催されていますか？

A. Steamの「マブラヴサマーセール2026」は、2026年6月26日(金)から2026年7月10日(金) 01:59まで開催されています。

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