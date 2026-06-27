樹脂成形の52講座を無料配信！ 松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」

記事ポイント 松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」受付開始樹脂成形など52ウェビナーを無料配信ファナックやマツダなど32社が登壇 松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」受付開始樹脂成形など52ウェビナーを無料配信ファナックやマツダなど32社が登壇

松井製作所が製造業向けオンラインイベント「Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026」の視聴予約受付を開始しました。

樹脂成形、ダイカスト、金属加工の各分野における最新技術や実践的な課題解決策を、専門企業によるウェビナー形式で扱うオンラインイベントです。

新たに「次世代ダイカスト技術」「次世代金属加工技術」を同時開催テーマに加え、過去最多となる52ウェビナーを配信します。

松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」

イベント名：Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026会期：2026年7月6日(月)〜7月10日(金)開催形式：オンライン配信配信内容：樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関する52ウェビナー登壇企業数：32社参加費：無料 ※要視聴登録視聴方法：イベントサイトより視聴者登録のうえ、各ウェビナーを予約イベント招待コード：D6500932-PR

「Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026」は、樹脂成形を中心に、ダイカストや金属加工領域まで対象を広げたオンラインイベントです。

製造現場が直面する幅広い課題に対し、各社の技術・製品・事例を通じて、次の一手を考えるためのヒントを扱います。

各ウェビナーは25分枠で、製品・技術に加え、現場での活用イメージや改善の考え方を短時間で把握しやすい構成です。

成形、鋳造、加工を横断して扱う製造技術イベント

製造業では、人手不足への対応、品質の安定化、段取り時間の短縮、エネルギーコストの抑制、開発・試作の短納期化など、現場ごとに多様な課題が顕在化しています。

これらの課題は単一の設備や工程だけで解決できるものではなく、金型、材料、成形機、周辺機器、解析、表面処理、自動化、デジタル化など、複数の技術領域を横断して検討することが重要になっています。

樹脂成形、ダイカスト、金属加工の各分野を同じオンラインイベント内で見比べられます。

金型管理から現場DXまで並ぶウェビナーテーマ

成形不良、そり変形、炭化・黒点、ガスベント詰まりなどの品質改善金型メンテナンス、金型温度管理、金型交換、段取り改善サイクルタイム短縮、省人化、自動化、作業効率化樹脂流動解析、金型挙動の解析、機械学習によるデータ活用金属3Dプリンティング、金型レス試作、石膏鋳造、ADC12部品試作ダイカスト品質管理、環境配慮型ダイカスト、工法変更切削液管理、板金加工、冷間圧造、軽量・高機能材料技術省エネ、環境配慮、材料ロス低減につながる技術・製品

成形不良対策、金型管理、温度管理、省人化、自動化、工程改善、金属3Dプリンティング、金型レス試作、表面処理、切削液管理、現場DXなどを扱います。

品質改善、段取り改善、作業効率化、データ活用、環境配慮など、製造現場の改善に関わるテーマが並びます。

関心のある技術分野や自社の課題に合わせて、各ウェビナーを選択して予約・視聴できます。

32社が登壇する専門企業のウェビナー

登壇分野：樹脂成形機、金型、周辺機器、解析、3Dプリンタ、表面処理、鋳造、金属加工、現場DXなど登壇企業：ファナック、芝浦機械、日本製鋼所、ソディック、パナソニック コネクト、マツダ、松井製作所など

樹脂成形機、金型、周辺機器、解析、3Dプリンタ、表面処理、鋳造、金属加工、現場DXなどの各分野から、計32社が登壇します。

登壇企業には、ファナック、芝浦機械、日本製鋼所、ソディック、パナソニック コネクト、マツダ、松井製作所をはじめ、製造現場の課題解決に関わる専門企業が参加します。

複数の技術・ソリューションを比較し、自社に合う改善策を探したい現場にも向けられています。

視聴予約の対象となる製造現場

樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関わる製造現場生産技術担当者金型管理、金型交換、温度管理、成形不良対策に課題を感じている方省人化、自動化、工程改善、現場DXを検討している方開発・設計段階での試作短納期化や金型レス生産に関心がある方品質安定、生産性向上、省エネ、環境配慮を同時に進めたい方複数の技術・ソリューションを比較し、自社に合う改善策を探したい方

本イベントは、製造現場の実務課題に関連するウェビナーを配信します。

視聴者登録後、スケジュール上の各ウェビナー詳細ページから視聴予約が可能です。

各ウェビナーには視聴定員があります。

樹脂成形、ダイカスト、金属加工の課題を横断し、関心のある技術分野に合わせてウェビナーを選択できます。

金型管理、不良対策、省人化、現場DXなど、製造現場の改善策を複数の専門企業の技術・製品・事例から見比べられる内容です。

松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Green Molding Webinar Week 2026」はいつ開催されますか？

A. 会期は2026年7月6日(月)から7月10日(金)までです。

開催形式はオンライン配信で、参加費は無料ですが視聴登録が必要です。

Q. 「Green Molding Webinar Week 2026」では何本のウェビナーを配信しますか？

A. 樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関する52ウェビナーを配信します。

今回は「次世代ダイカスト技術」「次世代金属加工技術」も同時開催テーマに加わっています。

Q. 「Green Molding Webinar Week 2026」にはどのような企業が登壇しますか？

A. ファナック、芝浦機械、日本製鋼所、ソディック、パナソニック コネクト、マツダ、松井製作所など、計32社が登壇します。

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