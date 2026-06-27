「ファームリーグ・交流戦、阪神１−５巨人」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は先発の伊原が４回１／３を３失点。２番手では西勇が登板し４回２失点だった。打線は毎回のように走者を出したが、決め手に欠いた。これで今季のファーム伝統の一戦は４連敗となった。試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発の伊原は。

「球数がちょっと多かったんで４回１／３で交代したけど、リチャードの一発が余計だったよね。なんとか２点でしのいでってところで今日は粘りきれなかったな」

−西勇が６回から投げた。

「予定通りの登板だったよ。雨とかで登板間隔が空いてたしね」

−立石に久々のヒットが出た。

「ちょっとずつ打球も上がってきたし、１打席目も彼らしい右へいい当たりのヒットも出てきた。ちょっと状態は良くなってきたな。打球の角度がで出した感じがある」

−打線は小笠原からチャンスも作った。

「チャンス作るまでよ。もう一息ってところの差。真っ直ぐを打ち損じたり最後は抜かれて三振とか。ランナーはある程度出しても、ジャイアンツとの差はこの４試合やってすごく感じる。リチャードにしても山瀬にしても一発があったり。彼ら１軍を経験してる選手はいるんでね、その差は感じるし、谷端はこういう経験を、今は３番を打たせてるんでね。チャンスでどういうバッティングをするかが課題になってくると思うよ（５回１死満塁で併殺打）」

−観衆は４０００人超えた。

「今日は天気が心配されてたけど、ファームでも伝統の一戦っていうところで。こんだけのファンの方にもきていただいて、ジャイアンツファンもきてくれて。もうちょっとしっかりした試合をせんといかん」