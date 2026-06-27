6月発売のガチャガチャから、「PETER RABBIT ネックストラップ」を詳しくご紹介します。ガチャガチャとは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。

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数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「PETER RABBIT ネックストラップ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

「PETER RABBIT ネックストラップ」が見逃せない！


アイピーフォーから2026年6月に発売される「PETER RABBIT ネックストラップ」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。

Wナスカン仕様で機能性も抜群

世界中で愛されるピーターラビットのデザインが施された、実用的なネックストラップが登場しました。ストラップ部は最長約1150mmのサイズ感で、首から下げるのに最適な長さとなっています。さらに左右どちらにも取り付けられるWナスカン仕様を採用しており、カードケースや鍵などを便利に持ち運べる機能性の高さが魅力です。

詳細情報

▼商品名
PETER RABBIT ネックストラップ

▼メーカー
アイピーフォー

▼発売日
2026年6月

▼価格
税込400円

▼ラインアップ
全6種
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(文:All About ニュース編集部)