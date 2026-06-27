世界中で愛されるピーターラビットデザイン！ 2026年6月発！「PETER RABBIT ネックストラップ」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「PETER RABBIT ネックストラップ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
アイピーフォーから2026年6月に発売される「PETER RABBIT ネックストラップ」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
PETER RABBIT ネックストラップ
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・A
・B
・C
・D
・E
・F※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「PETER RABBIT ネックストラップ」が見逃せない！
アイピーフォーから2026年6月に発売される「PETER RABBIT ネックストラップ」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
Wナスカン仕様で機能性も抜群世界中で愛されるピーターラビットのデザインが施された、実用的なネックストラップが登場しました。ストラップ部は最長約1150mmのサイズ感で、首から下げるのに最適な長さとなっています。さらに左右どちらにも取り付けられるWナスカン仕様を採用しており、カードケースや鍵などを便利に持ち運べる機能性の高さが魅力です。
詳細情報▼商品名
PETER RABBIT ネックストラップ
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・A
・B
・C
・D
・E
・F※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)