NICENICE MOMENT for ESTNATION第二弾♡Waphytoコラボの上質ウェアが登場

女性らしい美しさと心地よさを両立するブランド「NICENICE MOMENT」と、エストネーションによる人気コラボレーションが待望の第二弾として登場しました。今回はライフケアブランド「Waphyto」との特別なコラボレーションカラーを採用。暑く長い夏をストレスフリーに過ごしてほしいという想いを込めた、大人の女性のための上質なコレクションです。内側からも外側からも美しさを引き出してくれる特別なアイテムに注目してみてください♡

Waphytoとの特別なコラボカラー

今回のコレクションでは、Waphytoのアイコンボトルから着想を得た特別カラー「GREIGE（グレージュ）」と「BUTTER YELLOW（バターイエロー）」を採用。

自然を感じさせるやさしい色合いが、洗練された大人のムードを演出します。

昨年発売直後に完売した人気企画の第二弾となる今回は、「暑くて長い夏をストレスフリーにHAPPYに」というコンセプトを継承しながら、外見だけでなく心やライフスタイルにも寄り添うコレクションへと進化しました。

シンプルながらも存在感のあるカラーリングは、日常に自然と溶け込みながら上品な華やかさを添えてくれます。

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上質素材で仕上げた限定ラインナップ

本コレクションの魅力は、NICENICE MOMENTの通常ラインにはない「ビスコースベース×シルクブレンド」の特別素材を使用していること。

シルクならではのなめらかな肌触りと上品な光沢感が、大人の女性らしさを引き立てます。

ラインナップは全5アイテム。

American Sleeve Shell《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：30,800円

Bare Top Dress《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：41,800円

Vneck Tank《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：30,800円

Cap Sleeve TEE《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：30,800円

Bandeau《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：27,500円

カラーはGREIGE（グレージュ）、BUTTER YELLOW（バターイエロー）の展開です。

インラインの人気シルエットをベースにしながらも、着丈や胸元の開き具合など細部まで丁寧に調整。ボディラインを美しく見せながら快適な着心地を実現しています。

購入特典や販売情報もチェック

発売日は2026年6月10日（水）。エストネーション全店舗およびエストネーションオンラインストアで販売されています。

さらに、Waphyto展開店舗にて対象のコラボレーションアイテムを購入すると、数量限定の特別ギフトをプレゼント。なくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

Waphyto展開店舗：エストネーション六本木ヒルズ店／エストネーション大阪店／エストネーション二子玉川店／アッセンブルエストネーション GINZA SIX店／アッセンブルエストネーション アトレ恵比寿店

※六本木ヒルズ店以外は期間限定での取り扱いとなります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

夏を心地よく彩る特別コレクション

NICENICE MOMENT for ESTNATION第二弾は、女性の身体を締め付けることなく美しいシルエットを叶えながら、上質な素材と洗練されたデザインを楽しめる特別なコレクションです。

Waphytoとのコラボレーションによって生まれた限定カラーも魅力的。毎日を快適に過ごしながら、自分らしい美しさを楽しみたい方にぴったりのラインナップです。

この夏のワードローブに取り入れて、心地よく上品なスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡