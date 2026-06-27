◇女子野球交流戦 阪神Women4―9巨人女子チーム（2026年6月27日 甲子園）

勝負は2回に決まった。1点リードを得た先発の坂井歩夢が2つの四死球などで2死満塁のピンチを招く。暴投で追いつかれ、巨人・上條優奈に2点適時二塁打を許した。さらに四球を出し、中村柚葉に左翼へタイムリー2点適時打を浴びたところで降板。打者一巡攻撃で失った6点が最後まで重くのしかかった。

「うちの投手はいつも四球から崩れる。簡単に長打を打たれるのも考えもの」

1985年の日本一戦士で、2024年から指揮を執る木戸克彦監督は渋面をつくった。許した11安打中、5本が二塁打。与四死球は7つを数え、課題が一気に噴出した形だ。

「（巨人の）力のある5投手に継投されたら、そうは打てない。力で勝てないなら、どうしたらいいか。考えていかないといけない」

指揮官の悩みは深い。昨年は2連勝した相手に喫した大敗。「そんなに甘くはない」と戒めた木戸監督は東京ドームで戦う第2戦（7月18日）に視線を向けた。

「うちの課題はバッテリー。技術とか考え方の部分から、もっと頭を使っていかないと…」

連敗だけは避けたい「伝統の一戦」。捕手出身の将が少ない時間で虎投を立て直す。