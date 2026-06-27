プロ野球１２球団はそれぞれ７０試合前後を消化し、シーズンの折り返し地点を迎えている。

特徴的なのは、昨季を超えるペースで本塁打が出ていることだ。その一因として考えられるのが、今季から外野フェンスを前方に移したバンテリンドームナゴヤと楽天モバイル最強パーク宮城の２球場。「野球の華」と称される本塁打の増加が、試合を盛り上げている。

今季の本塁打数はセ・リーグが２７９本、パ・リーグが３５９本の計６３８本。昨季の全日程終了時点ではセが５４３本、パが５５３本の計１０９６本だったため、このままのペースでいけば、大幅に上回る計算になる。

２４日にバンテリンドームナゴヤで行われた中日―ＤｅＮＡ戦では、両軍計４本塁打が飛び出した。全て外野テラス席「ホームランウイング」への一発で、先陣を切ったＤｅＮＡ・牧は「去年までは入っていないので、今年は（テラス席ができて）良かった」とニヤリ。２打席連発と大暴れした中日・サノーも「本塁打は本塁打。どこであっても入るのはうれしい」と語ったことがあった。

セ、パ各６球団が、所属リーグの各本拠地球場で記録した本塁打の１試合平均で見ると、昨季は０・９０本だったバンテリンドームナゴヤは今季は１・５３本に急伸している。「ホームランゾーン」を新設した楽天モバイル最強パーク宮城でも昨季の１・０５本が、今季は１・４２本と増加していた。

ただこの数字が増えているのは、この２球場だけではない。複数の強打者を擁するチームの本拠地はおのずと数字が伸びており、セでは甲子園、パではみずほペイペイドーム福岡などが挙げられる。阪神は森下と佐藤が本塁打リーグ１、２位につけ、ソフトバンクは栗原が両リーグ最速で２０本塁打に到達し、近藤も１７本塁打をマークしている。（井上雄太）（今季の数字は２６日現在）