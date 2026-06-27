◆パ・リーグ 西武２―４日本ハム（２７日・ベルーナドーム）

日本ハムが首位・西武に逆転勝ちし、貯金を今季最多タイの８とした。首位とのゲーム差を４に縮めた。０―１の６回に、吉田が２試合連続となる４号ソロを放ち同点に追いつき、９回１死二塁、奈良間が右翼線に適時二塁打を放ち勝ち越しに成功。さらに水野も中越えの適時三塁打を放つなどして突き放した。

新庄監督は試合後、同点で登板し、無安打無失点で流れを呼び込んだ２番手・田中、３番手・島本を称賛し、「同点でね、誰行くか難しいんですよ。けど今日は結果がこうなったからよかったけど、こうじゃなかったらボロクソ言われモード（笑）。結果を見て色々言うのは簡単ですけどね。いいんですよ。打たれたら僕のミスなんで。僕の責任なんで。思い切ってピッチャーはやってもらって、野手もそうですけど」。前日２６日は同点の９回に上原が西武・カナリオにサヨナラ弾を献上しており、継投の難しさに言及した上で、選手には結果にとらわれない思い切りの良いプレーに期待した。