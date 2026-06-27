ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私の相手なんてしてくれないわよね…」義母がかまってちゃんすぎて… 「私の相手なんてしてくれないわよね…」義母がかまってちゃんすぎて振り回される！ 嫁の末路はいかに? 「私の相手なんてしてくれないわよね…」義母がかまってちゃんすぎて振り回される！ 嫁の末路はいかに? 2026年6月27日 22時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義母からの長文ライン、みなさんだったらどう返しますか…？明音さんは嫁姑関係を大切にしようとグッとこらえてきましたが、産後も続くアポなし訪問やかまってアタックに、じわじわとストレスが積み重なっていっているようです。そしてニューボーンフォトの撮影中に響いた義母の叫び声…いったい何が起きたのでしょうか？>>【まんが】かまってちゃんな義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】かまってちゃんな義母 「必要なのはあなたじゃない！養育費だけ」妻の痛烈すぎる最後通告…離婚成立へ一直線【夫から脱却できますか？ Vol.189】 「お弁当を届けに来た」夫が職場まで押しかけ妻が動揺…！ 職場の嘘がバレる瞬間⁉【妻の手料理に異議あり Vol.8】