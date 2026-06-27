【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1−1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】世界でバズった「規格外のパス」（実際の様子）

日本代表の10番が披露した極上のチャンスメイクに、世界中のサッカーファンから驚きと称賛の声が鳴り止まない。FW前田大然の先制ゴールを演出したMF堂安律の“芸術的アシスト”が、海外サッカーファンの間でも話題となっている。

日本時間6月26日、日本代表はFIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。1−1で引き分け、グループ2位での決勝トーナメント進出を決めた。

話題沸騰なのが、56分に生まれた流麗な先制シーンだ。DF菅原由勢が出した右サイドからのパスに反応した堂安は、相手ディフェンスを背負いながらも鮮やかなフリックで反転。前線のFW上田綺世が身体を張ってキープした落としに対し、再びダイレクトで反応する。堂安は相手守備陣の隙を完璧に突く、極上のスルーパスを前線へ配給。これに爆速で抜け出した前田が合わせ、スウェーデンの堅守を見事に打ち破った。

この完璧なパスワークの中心にいた堂安に対しては、海外のサッカーファンも注目。SNS上では「なんて素晴らしいアシストだ」「芸術的なアシスト」「これぞ本物のフットボール」「寸分の狂いもないパスでスウェーデンを切り裂いた」「なんて美しい崩しだ」「すごい10番だ」「これぞ10番の仕事」「規格外のパスだ」など、そのクオリティーに最大級の喝采が送られた。

本人は「ブラジルと戦えて幸せ」

過去2試合の右WBから、この日は右シャドーへとポジションを移しながらも、変わらぬ献身性と攻撃センスを披露した堂安。大仕事をやってのけた後の66分にベンチへと下がったが、世界中のファンは早くも優勝候補のブラジル代表と激突するラウンド32を見据えている。

SNS上では「ブラジルも警戒すべき」「ブラジルの悪夢にもなりうる」「ブラジル戦でもこんなアシストが見たい」といった声が続出。世界最強の盾を相手にも、日本の10番ならこじ開けられるのではないかという期待感が世界中でも膨らんでいる。

運命のブラジル戦（日本時間6月30日午前2時キックオフ）に向け、堂安自身も並々ならぬ闘志を燃やしている。スウェーデン戦後のインタビューで、次戦への意気込みを以下のように熱く語った。

「ワールドカップでブラジルとやれるなんて本当に幸せです。子供の頃から夢見ていた舞台で、子供の頃から見てたブラジル代表とやれるのは本当に幸せなので、全力で勝ちに行きたいと思います。もう1個ギア上げて、優勝に向かって突っ走っていきたい」

世界を驚かせた堂安は、夢にまで見たカナリア軍団との大一番で再び世界を震撼させるマジックを見せてくれるのか。期待したい。

（FIFAワールドカップ2026）

