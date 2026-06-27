日本のキャラ弁


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子どもの頃に日本のアニメに魅了され、2003年に初来日したスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさん。2011年に日本移住の夢を叶えて以来、数々のコミックエッセイを通して、日本での発見や驚きを発信してきました。現在は母国・スウェーデンで暮らす傍ら、SNSなどで発信を続けています。

そんなオーサさんが今回改めて向き合うのは、日本の食事マナーや日本語の奥深さ。専門家からレクチャーを受けながら、「なぜそうするの？」「どうしてそんな表現なの？」という素朴な疑問をひも解いていきます。

※本記事はオーサ・イェークストロム著、監修＝小倉 朋子、金田一 秀穂、杉山 美奈子、岩下 宣子の書籍『北欧女子オーサ日本を学ぶ』から一部抜粋・編集しました。

日本独自の料理文化「キャラ弁」


※インテリアとして置くアートブック

よく食べ物がキャラクター化されているのを見ます


こんなに種類があって素敵〜！


料理を目で見て楽しむ気持ち


※ヴァイキング…9世紀ごろヨーロッパ沿岸部で交易や海賊行為を行っていた集団。北欧にルーツがあると言われている。

※この作品は2020年に出版されたものです。現在とは状況が異なる場合がありますが、作品の執筆年代・執筆された状況を考慮し、発売当時のまま掲載しています。

著＝オーサ・イェークストロム、監修＝小倉 朋子、金田一 秀穂、杉山 美奈子、岩下 宣子／『北欧女子オーサ日本を学ぶ』