人とのつながりで続く人生！More Beautiful Life「スペシャルインタビュー」

記事ポイント 石田純一氏にインタビューを実施人と関わりながら続く人生観を紹介シニア世代を支える制度にも言及 石田純一氏にインタビューを実施人と関わりながら続く人生観を紹介シニア世代を支える制度にも言及

More Beautiful Lifeが石田純一氏にスペシャルインタビューを行いました。

人生は終わる準備ではなく、人と共に続いていくものという考え方が語られています。

シニア世代をどう過ごすかを考えるMore Beautiful Lifeの取り組みも紹介されています。

More Beautiful Life「スペシャルインタビュー」

実施：More Beautiful Lifeインタビュー対象：石田純一氏発表日：2026年6月26日運営：おもてなしの会

石田純一氏が語るのは、終活の先にある新しい人生観です。

人生は終わりに向かうものではなく、今の連続でできているという考え方が示されています。

現在は焼肉店を経営し、仲間やお客様との関わりを大切にしながら現場に立ち続ける日々です。

映画、メディア、飲食と分野に関係なく、人生は選択の積み重ねとして語られています。

石田純一氏が語るこれからの生き方

テーマ：人生の軌跡とこれからの生き方キーワード：人とのつながり視点：年齢に縛られない生き方

何事も一生懸命やると面白くなってくるという言葉から、役割に本気で向き合う姿勢が伝わります。

努力は人との縁を生み、人生を動かしていくものとして語られています。

60歳でも70歳でも、やりたいことに制限はないという考え方も紹介されています。

どこに住むか、何を持つかではなく、誰と時間を過ごすかが人生の質を決めるという言葉が印象的です。

More Beautiful Lifeが支えるシニア世代

More Beautiful Lifeは、シニア世代をどう過ごすか考えることを特徴としています。

人と会う、外に出る、社会とつながる、自分の人生を自分で創るという選択を示しています。

生活のサポート、生活の整理、会いたい、施設の紹介、土地・建物の買い取りの5つの分野でシニアの方々を支援します。

終末に向かう準備ではなく、よりシニア世代を美しく生きることを大切にしています。

プランナー制度

More Beautiful Lifeではプランナーとして協力してくれる個人・法人を募集独居高齢者の増加や家族・地域とのつながりの希薄化に対応これからの人生を美しく生きるための伴走者として寄り添う支援モデル

More Beautiful Lifeは、相談できる人がいない、老後の不安を抱えたまま生活しているといった声に向き合う制度を創設しています。

終活ではなく、これからの人生を美しく生きるための伴走者として寄り添う支援モデルです。

人と関わりながら好きなことをやってほしいという考えが、制度の背景にあります。

人と会い、外に出て、社会とつながる時間が、これからの人生を前向きに続ける力になります。

年齢ではなく、やりたいと思った瞬間をスタートラインにできる考え方に触れられる内容です。

More Beautiful Life「スペシャルインタビュー」の紹介でした。

よくある質問

Q. More Beautiful Lifeは誰にインタビューを行いましたか？

A. More Beautiful Lifeは石田純一氏にスペシャルインタビューを行いました。

人生の軌跡とこれからの生き方をテーマに、人とのつながりや年齢に縛られない生き方が語られています。

Q. More Beautiful Lifeはどのような支援を行いますか？

A. More Beautiful Lifeは生活のサポート、生活の整理、会いたい、施設の紹介、土地・建物の買い取りの5つの分野で、シニアの方々を支援します。

Q. プランナー制度では何を募集していますか？

A. More Beautiful Lifeでは現在、プランナーとして協力してくれる個人・法人を募集しています。

これからの人生を美しく生きるための伴走者として寄り添う支援モデルです。

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