飴色玉葱の甘み広がる！AOI「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」

記事ポイント 銀座 AOIの和風ソースとフレンチドレッシング初商品化銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング各1本入り3,000円銀座 AOI・浅草橋 生姜キング店頭販売の特製ギフトボックス入り 銀座 AOIの和風ソースとフレンチドレッシング初商品化銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング各1本入り3,000円銀座 AOI・浅草橋 生姜キング店頭販売の特製ギフトボックス入り

AOIが「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」を発売します。

東京・銀座のハンバーグ専門店「銀座 AOI」と系列店「浅草橋 生姜キング」の店頭で販売される、特製ギフトボックス入りの2本セットです。

看板メニューを支える「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」が家庭でも味わえます。

AOI「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」

商品名：銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット内容：激うま和風ソース、フレンチドレッシング 各1本入発売日：2026年6月25日(木)価格：3,000円(税込み)販売場所：「銀座 AOI」店頭、「浅草橋 生姜キング」店頭

「銀座 AOI」の看板メニューを支える味わいを、家庭用に初めて商品化したセットです。

特製のギフトボックスに収められた2本入りで、自宅用のほか、大切な方への贈り物や東京・銀座の手土産にも合わせられます。

和風ソースとドレッシングの組み合わせで、肉料理とサラダをひと箱で楽しめる構成です。

ニンニクと生姜が効いた「激うま和風ソース」

材料：18種類使用メニュー：人気No.1 ハンバーグライス等

「激うま和風ソース」は、お店で一番人気のハンバーグライス等で使われている特製ソースです。

料理の修業をしていた頃に六本木のフランス料理店で隠し味に使っていた秘伝の味が、ボトル入りで楽しめます。

フランス産ディジョンマスタードを使った「フレンチドレッシング」

使用素材：フランス産ディジョンマスタード組み合わせ：激うま和風ソースとセット

「フレンチドレッシング」は、お肉料理の合間に口をさっぱりとさせるオリジナルドレッシングです。

フランス産ディジョンマスタードをふんだんに使い、コクのある味わいに仕上げられています。

和風ソースと合わせたコンビで、肉料理とサラダを一緒に味わえます。

飴色玉葱と国産牛すね肉を使う「銀座 AOI」のハンバーグ

玉葱：季節によって産地の異なる玉葱を厳選調理時間：1回に7〜8時間かけて飴色になるまで炒める肉：国産牛のすね肉を使用

「銀座 AOI」のハンバーグは、甘みとふわふわ感が特徴です。

玉葱は季節によって産地の異なるものを厳選し、飴色になるまでじっくり炒めています。

国産牛のすね肉と大量の飴色玉葱を合わせることで、噛むほどに肉の味がしっかりとするハンバーグに仕上げられています。

「銀座 AOI」と「浅草橋 生姜キング」の店頭で販売

販売場所：「銀座 AOI」店頭販売場所：「浅草橋 生姜キング」店頭

ギフトセットは、「銀座 AOI」と系列店「浅草橋 生姜キング」の各店頭で販売されます。

店頭で購入できるため、東京・銀座の手土産としても選べる商品です。

看板メニューを支えるソースとドレッシングを、家庭の食卓に持ち帰れます。

ニンニクと生姜が効いた和風ソースは、肉料理に合わせてお店の味わいを家庭で楽しめます。

フレンチドレッシングは、サラダとお肉料理を一緒に味わう食卓に合う一本です。

AOI「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」はどこで販売されますか？

A. 「銀座 AOI」店頭と「浅草橋 生姜キング」店頭で販売されます。

特製のギフトボックスに収めた2本セットとして、各店頭で販売が始まりました。

Q. セットには何が入っていますか？

A. 「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」が各1本入っています。

商品名は「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」です。

Q. 「激うま和風ソース」はどのようなソースですか？

A. お店で一番人気のハンバーグライス等で使われている、ニンニクと生姜が効いた特製ソースです。

18種類の材料を使っています。

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