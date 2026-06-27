米ラスベガスで現在開催されている世界最大級のポーカー大会、World Series of Poker（WSOP）2026。日本人も数多く出場する同大会の魅力の1つが、超高額な優勝賞金だ。日本円にして約15億とも言われる賞金の“実物”を目にした人気芸人が、思わずドン引きのリアクションを見せていた。

【映像】「ガチ？」約15億円の“実物”登場にスタジオ騒然

26日、ABEMAにてWSOPの魅力を伝える特別番組「ポーカー世界頂上決戦 WSOP2026開幕SP」が放送。MCを務める平成ノブシコブシ・吉村崇と西澤由夏アナウンサーが、ゲストで俳優の本郷奏多、そしてプロポーカープレーヤーの岡本詩菜、中西翔太、みさわとともに、さまざまな“数字”をキーワードに世界最大級のポーカー大会の魅力を深掘りした。

番組ではWSOPのメイントーナメントにおける日本人最高順位が“21位”であることが取り上げられるが、吉村はイマイチその凄さがわかっていない様子。みさわも「めっちゃすごいと思いますけど、出ている日本人の母数に対しては、今年誰かファイナルテーブルに行ってもいいんじゃないかなと（思います）」と冷静に分析する。

エントリー料は160万円、ファイナルテーブル（FT）へ行けるのは9人という狭き門。それでも、「9人に残ると（賞金）1億円以上確定」とみさわが話すと、吉村も思わず「え〜！」と絶叫。賞金約100万ドルが確定と言われているFT進出のインパクトに「全然思ってたのと違った」「M-1とかやってる場合じゃない」と、その金額に驚きっぱなしだった。

番組ではその後、メイントーナメントの優勝賞金とされる約15億円の“実物”が登場。ここでも吉村が「何これ？ ガチ？」と騒然のリアクション。「いいの？ 近づいて」と欲を見せ、警備員に静止されるなど、最後まで浮かれた様子だった。

番組に出場した3人のプロプレーヤーも偉業に挑むWSOP2026メイントーナメントはABEMAでも生中継が予定されている。

（ABEMA／「ポーカーチャンネル」より）