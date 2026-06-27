お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が、NHK紅白歌合戦に出場した際の舞台裏を明かし、楽屋に集まる豪華な差し入れや、ある大物アーティストからの贈り物を実家に送ったというエピソードを披露した。

【実際の映像】“超大物アーティスト”の豪華差し入れ事情を告白

6月24日に放送された 、お笑いコンビ・かまいたちが司会を務める トークバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』での一幕である。同番組は、かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむ番組となっている。

スタジオでは、紅白歌合戦への出場経験があるスザンヌ、吉村崇（平成ノブシコブシ）、濱家がそれぞれの紅白余談を披露した 。2023年に生田絵梨花とのユニット「ハマいく」で出場した濱家は 、「全員が全員に差し入れするため、全員の差し入れが集まってくる」と明かし 、楽屋裏が全国から集まった出場歌手たちの差し入れで溢れかえるという驚きの舞台裏を語った。

さらに濱家は、「それこそYOSHIKIさんのワインとか」と、具体的な差し入れに言及。そのあまりに貴重な贈り物に対して「僕は記念すぎるんで、それそのまま実家に送りました」と当時の興奮を振り返った。スタジオも「すごい！」と紅白の裏事情に盛り上がった。