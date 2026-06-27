【競馬】3歳未勝利（6月27日／小倉競馬場・芝2000メートル）

【映像】「気持ち良すぎる」ポツン最後方→豪快な“まくり勝ち”

27日の小倉6Rでビップヴォルフ（牡3、栗東・小椋）を勝利に導いたミルコ・デムーロ騎手の騎乗ぶりを多くのファンが絶賛した。

キャリア8戦目での初勝利を狙うビップヴォルフは、9番枠から五分のスタートを切ったものの行き脚はつかず、デムーロ騎手が最後方に下げる選択。残り800メートル地点でも16番手だったが、ここからデムーロ騎手が仕掛けた。一気に捲って4コーナーで6番手となると、直線で前をとらえ、最後は2着馬に2馬身差をつけて快勝した。

稍重馬場の勝ち時計は2分0秒2。ビップヴォルフのラスト3ハロンは、上がり2位の馬を0秒7上回る最速35秒4だった。

まさに“デムーロスペシャル”大胆な騎乗での勝利にファンはSNS上で、「デムーロスペシャルみて感動」「これぞミルコ・デムーロ」「完璧なデムスペ！」と、鞍上の代名詞を用いて絶賛。一気の捲りに、「ミルコの殿一気の豪快捲り気持ち良すぎ」「ポツン最後方なのを見て何しとんねん?! ってなってからのゴール前絶賛」「ミルコの捲り、上手すぎる」「ビップヴォルフはミルコがミルコらしさを発揮できる馬」「大捲り激アツ！」などと、興奮の声が多数上がった。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）