5月に第1子を出産したモデルの藤田ニコル（28）が、同じくモデル仲間であり第1子を妊娠中である藤井サチ（29）に対して、モデル復帰へ向けて抱えるリアルな悩みを告白した。

【映像】ともに第1子妊娠中の藤田ニコル、藤井サチらの女子会の様子

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちに密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るドキュメンタリーシリーズである。モデルの藤井、世界的インフルエンサーのMONAKO、現役医大生でデザイナーのLara、実業家として活躍するうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名が登場し、禁断 of セレブ世界を映し出す。MCはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリが務めている。

番組では、藤井がモデル仲間の藤田と古畑星夏（29）をカフェに招き、妊娠報告を行う様子が放送された。古畑が「本当に良かったよね」と祝福し、藤井が「ねえ、嬉しい」と笑顔を見せる中、当時、同じように妊娠中だった藤田は「素晴らい。でも、それこそさ、今からウチお仕事休むからさ」と、自身の今後の活動に言及。藤井が「うん、そうだね。どれくらい休むのかな？」と問いかけると、藤田は「それも人によって違うから……。でも、戻ってきた時に、どういう状況になってるかとかさ」と、仕事復帰に対する不安な胸中をのぞかせた。

さらに藤田は「今はいっぱい食べてさ、大きくなってってるけど、色んなところが。でも、ちゃんとモデルのお仕事もやりたいからさ、戻せるのかな？とか」と、産後の体型維持やキャリア継続について切実な悩みを吐露。これには藤井も「うん、しかも人それぞれだもんね、本当に」と深く共感していた。