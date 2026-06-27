5月に第1子を出産したモデルの藤田ニコル（28）が、同じくモデル仲間であり第1子を妊娠中である藤井サチ（29）に対して、生まれてくる我が子の理想の将来像について明かした。

【映像】藤田ニコルの産休明けの不安＆我が子の理想の将来像

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちに密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るドキュメンタリーシリーズである。モデルの藤井、世界的インフルエンサーのMONAKO、現役医大生でデザイナーのLara、実業家として活躍するうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名が登場し、禁断のセレブ世界を映し出す。MCはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリが務めている。

番組では、藤井がモデル仲間の藤田と古畑星夏（29）をカフェに招き、妊娠報告を行う様子が放送された。古畑が「本当に良かったよね」と祝福し、藤田も「素晴らしかった」と喜ぶ中、話題は将来の理想の家族像へと発展。藤井が「みんなで食卓を囲むような、温かい家族。なんかドラマでそういうの見て、本当にこんな家族いるのかなって思ってたタイプだから、いや、なんかそういうのができたらな……みたいな感じ」と優しく微笑みながら打ち明けると、古畑と藤田は感銘を受けた様子を見せた。

これを受けて藤田は「よく家で話すんだけど、本当にサチちゃんみたいな子になってほしいよねって。マジ本当に話す」と、自身の我が子に対する理想のビジョンを告白。この熱い言葉に古畑も「分かる！本当にある！」と激しく同意した。突然の大絶賛に対して藤井が「えー！泣かせないでよ、何でー！」と嬉しさのあまり涙ぐみ手で顔を覆う中、藤田は「いやマジで。で、ウチ1回言ったじゃん。名前も……サチちゃんってやっぱ良い名前だし、その名前通りの人だから」と続けた。さらに藤田から「感情豊かで素直で、なんか素敵だなっていつも思う」とその魅力を褒めちぎられると、藤井は少しはにかみながら嬉しそうな表情を浮かべていた。