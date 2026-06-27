第1子出産の藤田ニコル、ラジオで仕事復帰「いえーい！」 休み中は育児で記憶ないと照れ
タレントの藤田ニコルが27日、TBSラジオ番組『藤田ニコルのニコニチ』に出演し、仕事復帰を果たした。番組の公式Xでは、我が子を抱きかかえるオフショットを見ることができる。
【写真】すっかりママ顔！我が子を抱っこする藤田ニコル
番組冒頭で「みなさん、お久しぶりです！いえーい（笑）」と元気にあいさつしながら、「どれくらい（期間が）空いちゃったかな？2〜3ヶ月くらいか」としみじみ。
続けて「リスナーもいない間も聞いてくれたみたいで、私もハッシュタグを確認して、いいね！押しにいったりと、コミュニケーションが取れたんじゃないかなと思います。今週から戻ってきましたので、楽しくおしゃべりしていこうかなと思います」と伝えた。
休んでいた約2ヶ月についても語り、「（トークの）ネタをためたんだろうな？と思うかも知れませんが、記憶にございません（笑）」と照れつつ、「育児しかしていないので、記憶が…同じことの繰り返しの2ヶ月なので、今から思い出しながらしゃべりたいと思います」と多忙の日々を打ち明けた。
藤田は、稲葉友と2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、5月1日に第1子女児誕生を公表した。
【写真】すっかりママ顔！我が子を抱っこする藤田ニコル
番組冒頭で「みなさん、お久しぶりです！いえーい（笑）」と元気にあいさつしながら、「どれくらい（期間が）空いちゃったかな？2〜3ヶ月くらいか」としみじみ。
続けて「リスナーもいない間も聞いてくれたみたいで、私もハッシュタグを確認して、いいね！押しにいったりと、コミュニケーションが取れたんじゃないかなと思います。今週から戻ってきましたので、楽しくおしゃべりしていこうかなと思います」と伝えた。
藤田は、稲葉友と2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、5月1日に第1子女児誕生を公表した。