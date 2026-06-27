モデルの藤井サチ（29）が、ルイ・ヴィトンジャパンの元社長を父親に持つセレブならではの超豪華な結婚式の様子を公開し、美容関連の実業家であるイケメン夫の素顔やウェディング姿、そして芸能人が多数参列した華やかな顔ぶれに注目が集まる一幕があった。

【映像】藤井サチのイケメン夫（顔出しあり）＆芸能人も参列する結婚式の様子

ABEMAの『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちに密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、 trenchesそして“光と闇”に迫るドキュメンタリーシリーズである。モデルの藤井、世界的インフルエンサーのMONAKO、現役医大生でデザイナーのLara、実業家として活躍するうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名が登場し、禁断 of セレブ世界を映し出す。MCはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリが務めている。

番組では、今年3月に第一子の妊娠を発表した藤井の結婚式の映像を放送。公開された結婚式の映像では、純白のドレスに身を包んだ藤井の隣に新郎である夫の姿もあり、その端正な顔立ちがはっきりと映し出された。夫婦で並んで満面の笑みを浮かべる幸せあふれる挙式の様子や、美しい白無垢をまとった藤井の姿に加え、センス溢れる空間にスタジオは興味津々。モデルの藤田ニコル、タレントの板野友美や小島瑠璃子、AMERI VINTAGE社長の黒石奈央子さんといった著名人ゲストが参列しており、指原は「芸能人いっぱいいる！」と注目していた。