◆ファーム・リーグ 阪神１―５巨人（２７日・ＳＧＬ）

ＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２７日、ファーム・リーグの阪神戦で２番手で登板。３回を投げ３安打１失点、４奪三振で移籍後初の実戦を終えた。

４―０の６回からマウンドへ。先頭の代打・佐野への四球をきっかけに２死二塁を招くと、ディベイニーに中前適時打を許した。７回は先頭から連打で無死一、二塁を招いたが、代打・井坪を右飛に抑えると、谷端、佐野を連続三振に斬った。８回は１死から嶋村に四球を与えたが、ディベイニーを直球で三ゴロ併殺に仕留め、３回３安打１失点でマウンドを降りた。

小笠原は「普通に緊張しました。ちょっと上がっている自分も感じられたので、落ち着かせるのにちょっと時間がかかったと思います」と巨人のユニホームを着て初めて上がったマウンドを振り返った。一方で「出力も上げられているし、カットボールもいいボールがあったし、チェンジアップも最後の方は抜け感がよかったので、そのまま継続して、あとは（ＮＰＢの）ボールにアジャストしていかないといけないですね」と収穫と課題を口にした。

この日、小笠原がマウンドに上がると、温かい歓声と拍手が注がれ「自分のやることで精一杯だったんですけど、本当に『頑張れ！』とか結構聞こえていたので。本当に感謝していますし、その言葉を聞けるぐらいの余裕は最後は出てきたのでよかったと思います」とＳＧＬに集まったＧ党に感謝した。