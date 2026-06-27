◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2026 ジャパン・フィフティーン31―38マオリ・オールブラックス（2026年6月27日 愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

日本代表選手らで構成するジャパン・フィフティーンは、ニュージーランドの先住民マオリ系の選手で構成するマオリ・オールブラックスに31―38で敗れた。最大17点のリードを吐き出したものの、明大4年のSO伊藤龍之介（21）らノンキャップの選手が躍動。7月4日の新設国際大会ネーションズ選手権初戦のイタリア戦（秩父宮）に向けて一定の収穫を得た。

前半を終えて24―7。後半も1トライずつを取り合ってリードを保ったが、残り20分を切ってから4連続トライを許して大逆転負け。最後は経験不足、勝利への執念の差を見せつけられ、HO原田衛主将（BL東京）は「前半は凄くいい形でラグビーができてプラン通りにいったが、後半は相手の勢いがあり、受けてしまったのが、この結果になった」と声のトーンは上がらなかったが、収穫も多かった。

その象徴的な存在となったが、メンバーを占めた現役大学生4人、ノンキャップ11人の1人である伊藤だ。まずは前半8分、敵陣を攻め続けてアドバンテージが出たところで、試合開始1時間前まで雨が降って滑るピッチを利用し、グラウンダーのキックパスを右大外のWTB植田和磨（神戸）へ。首尾よく収まりトライをアシストすると、その後も勢いは止まらなかった。

相手がシンビンで2人少なくなっていた前半36分には、鋭いフラットパスをCTBディラン・ライリー（埼玉）に通して、2つめのアシスト。3分後には今度は左大外のWTBイノケ・ブルア（神戸）にキックパスを通し、前半だけで計3つのトライアシストという無双ぶりだった。

24年に再登板したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ肝いりの若手育成プロジェクト「ジャパン・タレント・スコッド・プロジェクト」の初回から参加。オーストラリアへの海外遠征などを得て経験を積み、今年1月の全国大学選手権決勝では明大を優勝に導いた。パス、キック、ランと三拍子そろったスキルに、状況を見てプレーを選択する視野の広さと判断力が売り。10番の座を着々と固めていたSO李承信（神戸）が手術ため長期離脱する見通しの中で、21歳の若き俊才が2万3165人の視線を釘付けにした。

後半は若さを露呈する結果となったが、来年に迫ったW杯オーストラリア大会に向けて、代表候補が育ってきていることを証明する80分間となった。リーチ・マイケル、ワーナー・ディアンズ（ともにBL東京）らW杯経験者の多くがメンバー入りする可能性が高いイタリア戦に向けても、手応えを示す結果となった。