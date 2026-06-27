◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第4代表決定戦 日本新薬6―2大和高田クラブ（2026年6月27日 わかさスタジアム京都）

日本新薬が序盤の集中打で第4代表決定戦に快勝し、4年ぶり39回目の出場を決めた。今季から主将に就任した浜田竜之祐内野手（33）は試合後、歓喜の涙を流した。

「個人的には凄く成績的にもしんどかったんですけど、若い子達が頼もしくなってくれて、凄く頼もしいです。若林にしろ、武田にしろ副キャプテンもしっかり声で引っ張ってくれて、凄く良いチームになった。これまでの出場とは違ったうれしさもありますし」

生みの苦しみを味わった。第1代表決定戦に進出しながら、第2、第3代表決定戦まで3試合連続零敗。キャプテンに就任以来、都市対抗出場を第一に考えてやってきただけに、「試合に負ける夢を見て、夜中に目が覚めることもありました」としみじみと振り返った。

この日も1点を先制される展開となったが、2回に29イニングぶりとなる得点を挙げ同点に追いつくと、この回一挙5点を奪って突き放した。

日本新薬の三塁側スタンドには、たくさんのファンが駆け付けた。「負けが続いてめちゃくちゃ悔しかった。会社の方もこれだけたくさん応援してくださってたので、凄く申し訳なさもありました。やっと、少し良い報告ができるので良かったです」。頼れる主将はつかの間の喜びに身を委ねた。