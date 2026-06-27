6月27日、函館競馬場で行われた11R・青函ステークス（3歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、吉田隼人騎乗の1番人気、ブラックチャリス（牝3・栗東・武幸四郎）が勝利した。ハナ差の2着にナムラクララ（牝4・栗東・長谷川浩大）、3着に2番人気のアメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:08.4（稍重）。

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ゴール前の大接戦制す

吉田隼人騎乗の1番人気、ブラックチャリスが人気に応え、ハナ差の接戦を制した。レースでは好位2番手で流れに乗り、絶好の位置から直線へ。追い出されるとしぶとく脚を伸ばし、力強く抜け出した。しかし、ゴール前では外から2着馬が鋭く迫り、大混戦の追い比べに。それでも最後まで懸命に粘り抜き、ハナ差凌いでゴール。勝負根性が光る内容で、期待に応える勝利を飾った。

ブラックチャリス 6戦3勝

（牝3・栗東・武幸四郎）

父：キタサンブラック

母：ゴールドチャリス

母父：トゥザワールド

馬主：フィールドレーシング

生産者：ノーザンファーム