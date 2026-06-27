6月27日、函館競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（ダ1000m）は、斎藤新騎乗の1番人気、マメタンク（牡3・栗東・東田明士）がレコードVを決めた。1/2馬身差の2着にミサビスケッツ（牝4・美浦・村田一誠）、3着にフレンズプラス（牝3・栗東・宮本博）が入った。勝ちタイムは0:57.4のレコードタイム（重）。

2番人気で松本大輝騎乗、カッタッパ（牡3・栗東・森秀行）は、5着敗退。

2024年北海道セレクションセールで1200万円（税別）

斎藤新騎乗の1番人気、マメタンクがレコードタイムで快勝した。レースでは好位3番手で流れに乗ると、勝負どころから手応え良く進出。直線では力強い伸び脚を披露し、ゴール前で鮮やかに突き抜けた。勝ち時計は函館ダート1000mのコースレコード。実に26年ぶりとなる記録更新で、スピード能力の高さを印象付ける一戦となった。同馬は2024年北海道セレクションセールで1200万円（税別）の値が付いた一頭。人気に応える走りで、記録にも記憶にも残る勝利を飾った。

マメタンク 5戦2勝

（牡3・栗東・東田明士）

父：フィレンツェファイア

母：グラスルノン

母父：フレンチデピュティ

馬主：岡田隆寛

生産者：岡田牧場