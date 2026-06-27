白くまとゴディバが夢のコラボ♡濃厚チョコ×練乳が楽しめる贅沢アイスが全国発売
人気の練乳氷菓「白くま」と、世界的チョコレートブランド「ゴディバ」がコラボした「白くまの贅沢チョコレート」が、2026年6月30日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売されます。昨年は一部地域限定で販売され、SNSでも話題となった人気商品が待望の全国展開に♡濃厚なチョコレートと爽やかなフルーツ、やさしい練乳が織りなす、この夏だけの贅沢な味わいを楽しめます。
ゴディバの濃厚チョコを贅沢に使用
「白くまの贅沢チョコレート」は、ベルギー産チョコレートを使用した濃厚なチョコレート氷に、なめらかなチョコレートソースとダークチョコレートアイスを合わせた贅沢な一品です。
さらにチョコレートフレークを加えることで、食感にもアクセントをプラス。
濃厚ながらも最後まで飽きずに楽しめる、ご褒美感たっぷりのアイスに仕上がっています。
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白くまならではのフルーツと練乳も楽しめる
白くまの贅沢チョコレート
価格：496.80円(税込)
チョコレートだけでなく、白くまならではの北海道産練乳、いちご果肉、みかん果肉もトッピング。
濃厚なチョコレートのコクに、練乳のまろやかな甘さとフルーツの爽やかな酸味が絶妙にマッチします。
発売日：2026年6月30日（火）より順次
販売エリア：全国
※画像はイメージです。
この夏だけの特別な白くまを味わって
チョコレート好きも白くまファンも楽しめる「白くまの贅沢チョコレート」は、ゴディバならではの濃厚な味わいと、フルーツや練乳の爽やかさが絶妙に調和した特別なコラボアイスです。
全国で購入できるようになったこの機会に、頑張った日のご褒美スイーツとして味わってみてはいかがでしょうか♡