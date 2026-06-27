【付録】70年代アートのハローキティがたまらない「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてくる！ 『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』が6月26日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（宝島社）の「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてきます。
懐かしい70年代アートのハローキティのイラストが入ったエコバッグ。赤い格子柄にレトロポップなイラストが映える個性的なデザインです。マチ付きの大容量サイズ（W30×H32×D14cm）で、お弁当やお惣菜、飲み物もしっかり収納できます。留めゴム付きなので持ち運びにも安心です。
エコバッグはセットのリボン刺繍入りポーチに収納できるため、コンパクトにまとめて持ち運べます。ポーチ（W13×H9×D5cm）は単体でリップやイヤホンなどの小物入れとしても活躍する実用的なアイテム。ゴールドのカニカン付きなので、バッグのチャームとしておしゃれにアレンジすることもでき、一石二鳥の使い勝手の良さが魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』の「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が見逃せない！
宝島社から6月26日に発売される『HELLO KITTY レトロエコバッグ＆リボンポーチBOOK』（税込3498円）。付録として、「レトロエコバッグ＆リボンポーチ」が付いてきます。
70年代レトロアートが映える大容量エコバッグ
懐かしい70年代アートのハローキティのイラストが入ったエコバッグ。赤い格子柄にレトロポップなイラストが映える個性的なデザインです。マチ付きの大容量サイズ（W30×H32×D14cm）で、お弁当やお惣菜、飲み物もしっかり収納できます。留めゴム付きなので持ち運びにも安心です。
リボン刺繍ポーチはチャームとしても使える二役アイテム
エコバッグはセットのリボン刺繍入りポーチに収納できるため、コンパクトにまとめて持ち運べます。ポーチ（W13×H9×D5cm）は単体でリップやイヤホンなどの小物入れとしても活躍する実用的なアイテム。ゴールドのカニカン付きなので、バッグのチャームとしておしゃれにアレンジすることもでき、一石二鳥の使い勝手の良さが魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)