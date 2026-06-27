情報ゼロの国へ小6息子と2人で──教育移住先に「ジョージア現地校」を選んだ母の6年
日本語の情報がほとんどない国へ、小学6年生の息子と二人で移り住む──そんな決断を下した母親がいます。竹内さん（仮名）が選んだのは、ヨーロッパとアジアのあいだに位置する小国ジョージアでした。
はじまりは「子どもには英語を話せるようになってほしい。そして世界中に友達をつくってほしい」というシンプルな願い。当初はフィリピンへの親子留学を計画していましたが、コロナ禍の影響で断念しました。
次の行き先を探すなかで出会ったのが、日本人がビザなしで1年間滞在できる（当時）と知ったジョージア。2021年7月、ほとんど前情報のないまま親子で降り立ち、子どもの就学先としてたどり着いたのは首都トビリシの現地校でした。
移住から6年。息子さんはジョージア語と英語を身につけ、「意見を言わなければ置いていかれる」という教育のなかで、自分の考えをはっきり口にする子に育ちました。
なぜ、情報のない国を選んだのか。学校選びや生活費、子育て文化のリアル、そして親子が手にした思わぬ“価値観”について、じっくり伺いました。
【保護者プロフィール】
お名前：竹内 由美子さん（仮名）
年齢：51歳
移住前の居住地：東京都江戸川区
家族構成：3人家族（父・母・長男）
【子どものプロフィール】
お名前：竹内 悠斗くん（仮名）
現在の年齢：17歳
性格：リーダー気質だが人見知り。正論をはっきり言う真面目なタイプ
【移住の概要】
移住先：ジョージア・トビリシ（首都）
移住元：東京都江戸川区
移住時期：2021年7月〜
移住形態：母子で先行移住（1年後に父が合流）
子どもの年齢：（移住当時）12歳（小学6年生）
学校：Tbilisi Free Waldorf School（シュタイナー教育の現地校）
準備期間：約2年（フィリピン親子留学を経てコロナ禍で再検討）
【画像】写真でめぐるジョージア親子移住のリアル
子どもができた時点で、グローバルな環境で育てたいという思いはもともとありました。私自身が英文科の出身で、海外志向が強かったんです。とはいえ海外で就職した経験はなく、学生時代に短期留学をした程度でした。
だからこそ、子どもには英語を話せるようになってほしかったし、世界中に友達をつくれたらいいなと思っていました。ちょうど日本でも英語が小学校の教科になる流れになって、「いよいよかな」と本格的に考え始めたんです。
--最初から、行き先の候補はいくつかあったのでしょうか？
はじめに考えていたのはフィリピンでした。日本人が少ないドゥマゲテという学園都市と、日本人にメジャーなセブ島の両方で、息子と二人で1カ月ほど親子留学を体験したんです。
そのうえで「日本人が少ないドゥマゲテでやっていこう」と決めて帰国しました。ですがその直後にコロナ禍になってしまって。計画は一度白紙に戻りました。
--そこから、なぜ「ジョージア」という当時ほとんど情報のなかった国にたどり着いたのでしょうか？
理由は2つあります。1つはインターネットでビザのことを調べていて、当時、日本人はビザなしで1年間滞在できる国だと知ったこと。もう1つは、フィリピンでお世話になった方が「今度はジョージアに行く」と連絡をくださったことです。
それで「ジョージア、へえ」と。当時は海外でそのまま暮らしたいのに、出国せざるを得ない日本人の方がたくさんいました。次にどこへ行こうかと、みんなが行き先を探していた時期です。そうした人たちのあいだで、少しずつ「ジョージアがいいんじゃない?」という声が出始めていました。
ただ家族連れよりも、単身で移ろうとしている人の方が圧倒的に多かったです。
--お子さんは、海外移住に対してどんな反応だったのでしょうか？
フィリピンに下見に行ったのは息子が4年生のときでした。それまで、私はあえて英語教育を一切していなかったんです。「耳は10歳まで」とよく言われますが、全く英語が分からない状態で行ったらどうなるのか、親子で試してみようという気持ちでした。
実際に連れて行ったら、息子はすごく楽しかったようで。留学の最後にあった発表会では、わけが分からないなりに一生懸命覚えて、英語でプレゼンしたんです。日本語じゃない言語がしゃべれたことが自信につながったようで、「もっと英語が話せるようになりたい！」と。親としては大成功で、移住への後押しになりました。
ただ、そこからコロナ禍が来て、移住できないまま2年ほどたってしまいました。息子は6年生になり、思春期に入ってお友達が大事な年頃になったことで、「海外に行くの、やっぱりやめておこうかな」と言い出したんですね。「お友達と別れるのが嫌だ」と。最初はかなり反対していました。
--最終的には、どのように決断されたのでしょうか？
主人がジョージアへ合流するのが1年後と決まっていたので、息子には「お母さんは行くから、行かないならお父さんと二人暮らしだね」と選択肢を示しました。私が行くことはもう決めていて、飛行機のチケットも取っていると。息子は2、3カ月は悩んでいましたね（笑）。
最後は本人が、渡航の1カ月ほど前に決めました。「学校のみんなにお別れのあいさつをしなきゃいけないから」と言って、担任の先生に「朝の時間を5分ください」とお願いして、自分から「2学期からみんなと別れる」とクラスで話したそうです。
担任の先生からそれを聞いて……思い出すだけで感慨深いですが。本人なりに区切りをつけて、けじめがついた状態で行くことができました
主人が1年後にジョージアでレストランを開く予定で、その仕事を考えると首都であるトビリシ一択でした。それに、ジョージアのことを何も知らない状態で行ったので、首都以外はそもそも選択肢になかったのが正直なところです。
首都というと日本人が集まり過ぎている印象もありますが、ジョージアはもともと日本人移住者が少ない国です。トビリシでも現地コミュニティーに溶け込む環境は十分に保てると考えて、首都を選びました。
--ジョージアという国やトビリシの街の印象は、行く前と後で変わりましたか？
移住前にインターネットで調べると、馬や牛や羊がいる大自然のなか……というブログばかりで、ものすごい田舎だと思っていたんです。アルプスの少女ハイジのようなイメージです（笑）。
でも実際に行ってみると、大きなモールが3つもあって、地下鉄もバスも通っている。思ったより都会でびっくりしました。それでいて野菜など生活に必要なものは安かったので、移住を始めての第一印象は「これはいいね」という感じでしたね。
--お住まいは、どのように見つけたのでしょうか？
日本にいるあいだに、語学学校をインターネットで探しました。語学学校に行けばジョージア人と知り合えると思ったので、まず私と息子の二人で2週間ほどジョージア語と英語を学ぼうと申し込んだんです。
そうしたら、その語学学校を経営されているご夫婦がとても親切にしてくださって。たまたまその方たちが持っていたアパートを、リフォームして格安で貸すよと提案してくださったんです。
とにかくジョージア人と知り合わなければと思っていたので、まず語学学校から生活を広げていく作戦が運よくはまりました。
--学校選びは、どのように進めたのでしょうか？
学校のことも、語学学校の先生たちが「こんな学校があるよ」と教えてくださって、本当に助かりました。最終的に選んだのは、シュタイナー教育を行う現地の私立校です。いろいろ見学に行きましたが、決め手は受け入れの姿勢でした。
6年生にもなると、ジョージア語も英語もできない子を受け入れてくれる学校は少ないんです。インターナショナルスクールだと「英語ができないのにどう授業を受けるの？」となってしまう。
そんななか、この学校は日本人にとても好意的でした。たまたま数カ月前に、年の近い日本人の女の子が入学していて、そのお母さんから「先生が日本人の子にこんなふうに接してくれる」という実際の学校の様子を聞けたんです。
日本人を受け入れた実績がある学校だと分かり、全くゼロから飛び込むより安心して検討できたのは大きかったですね。
--入学にあたっての手続きは、大変ではありませんでしたか？
インターナショナルスクールではないので、手続き自体に特別な苦労はありませんでした。まず1、2カ月の体験入学のような期間を設けてくださって、「これは難しそうだ」となればそのとき入学の可否を考えましょう、という柔軟な形でした。
ただ、入学願書が少し変わっていて。子どものキャラクターや、親がどう育ててきたかを書くような内容で、しかもジョージア語で書いてほしいと言われたんです。これだけは大変だったので、語学学校のジョージア人の先生に手伝ってもらいました。
--シュタイナー教育を選ばれたのは、どんな点が合うと感じたからでしょうか？
シュタイナー教育は世界中で実践されていて、日本にも学校があります。スマホやタブレットなどのデジタル機器を幼いうちは遠ざけて、ある程度の年齢までは自然のなかでのびのびと、早寝早起きで育てるという、知識の詰め込みより想像力・感性・意志力を重視する考え方が、私自身がそれまで家庭で大事にしてきた子育ての方針と近かったので、抵抗なく受け入れられました。
それに、何よりも息子はジョージア語も英語もできない状態で、授業はジョージア語、友達とは英語、という環境に入ることになります。その状況でいきなり成績を求められたら、息子はつぶれてしまうと思いました。
だから最初の段階では、学力を伸ばすことよりも、まず暮らしに慣れ、現地の友達となじみ、この国の文化や価値観を肌で吸収すること--いわば「ジョージアで生きていく力」を身につけることを優先したかったんです。
その点、シュタイナー教育の学校は学業を詰め込むより、のびのびと過ごすことを大切にする校風でした。私が望んでいた順番と合っていると感じたんです。
意外と早く適応していました。背景にあったのは、ジョージアがとても親日的な国だということです。息子がクラスに入ると言ったら、もう「ウェルカム、ウェルカム」で。
休み時間に「ハグしていい？」という女の子が出てきたり、ラブレターをもらったり。最初だけですが、モテモテな時期があって（笑）。日本人だからと優遇される雰囲気のなかで始まったので、それは息子にとってプラスでした。
--親日国だというのは、移住前からご存じだったのですか？
いえ、全く情報がなかったので、行ってみたら結果的にそうだった、という感じです。おかげで息子のなかには、かえって日本人としての自尊心や自覚がすごく芽生えたと感じます。
--言葉の壁は、どう乗り越えていったのでしょうか？
私自身は今も大きな壁がありますが（笑）、息子は本人いわく1年くらいで乗り越えられたそうです。読み、書き、暗記で頑張って、家でも家庭教師の先生をつけてジョージア語を習いました。
一方で、数学は日本の方が進んでいたので、これは大きな助けになりました。言葉は分からなくても問題は解ける。
数字は世界共通なので、授業についていけないどころか、むしろ数学は息子の強みになったんです。そうして少しずつ自信をつけながら、言語の壁を越えていきました。今では、学校生活のほとんどをジョージア語で過ごせるまでになっています。
--6年ほど暮らしてみて、ジョージアはどんな文化の国だと感じますか？
1つは、やはり親日的で日本人が喜ばれること。そこには歴史的な背景もあると思います。ジョージアはかつてソ連の一部で、ソ連解体後に独立を勝ち取った歴史があります。日本も一度は敗戦を経験しながら経済大国へと立ち直った--そんな日本の歩みに、強いリスペクトを感じていると友人は話します。
もう1つは、怒ったり喜んだりといった感情表現が豊かなことです。一方で、奥ゆかしさやシャイなところもあって、前に前に出てくる子は意外と少ない。どこか日本人と共通するキャラクターも、現地の方の雰囲気から感じます。
--教育や子育ての文化として、日本との違いを感じるのはどんなところですか？
まず、子どもをとても大切にします。送り迎えは必ずお父さんかお母さん、おじいちゃんおばあちゃんの誰かが付き添って、校門の前でハグをして送り出す。子どもを大事にする文化が、本当に根付いているなと感じます。
教育面では、とにかく話し合いとプレゼンテーションが多い。何でも話し合うので、息子も人前で話すことがとても上手になりました。意見を言わないと、そのまま放っておかれて授業が終わってしまう国なので、自分の意見をしっかり言うのがデフォルトなんです。
息子の学校では、クラスで何か問題が起きたら、先生を含めクラス全体で考えるので、授業が飛んでしまうことも時折あるようです。
--そうした環境のなかで、息子さんはどんなふうに変わりましたか？
自分の意見をはっきり言うようになりました。中学2年の段階で「高校から日本に帰るなら今が考え時だよ」と話したとき、本人は「こっちでいい、ジョージアで頑張る」と即答したんです。それくらい意思がはっきりしてきました。
息子は日本にいた頃から学級委員長タイプで、正論を言い過ぎて少し煙たがられるくらい真面目な性格でした。「先生の言うことが絶対」という面もあって、このまま日本の中学校に行ったら、どちらかというと空気を読めずにはみ出してしまうんじゃないか、という心配が親としてはあったんです。
でもジョージアに移住して文化が変わったことで、それがなくなりました。むしろ意見は言わないとダメだし、人と違う意見でも毛嫌いされない。
「あなたの意見はそうなんだね、僕はこうだよ」という文化なので、彼が素直に自分の意見を言える。これは親として本当によかったと思う点ですね。
来た当初は物価も家賃もとても安い国でした。ところがロシアによるウクライナ侵攻のあと、ロシアなどからの移住者が一気に増えたことで状況が一変し、一時は家賃が2倍から3倍に跳ね上がって大変でした。今はその頃よりは落ち着いていますが、移住当初ほど生活コストが安い国ではなくなりましたね。
家賃も生活費も全部込みで考えれば、東京よりは若干安いと思いますが、日本の地方都市とはあまり変わらないかもしれません。
--移住して6年、振り返って一番よかったと思うことは何でしょうか？
ジョージアは陸続きの国なので、右を見れば中東、左を見ればヨーロッパ、上はロシア。地政学的にとても重要な場所だと暮らしているとよく分かるんです。
息子も「世界がどう動いてきたのか」「今を知るには昔を知らないと」と、オスマン帝国の話にまでさかのぼって歴史を勉強したり、自分で考えたりするようになりました。トルコにもかつてジョージアだった地域があるよ、というような話を遠足や授業で学んで、視野がぐんと広がった。
これがアジア圏だったら、日本を含めたアジアのなかのことしか分からなかったかもしれません。ジョージアにいると、アジアも中東も踏まえたうえでヨーロッパやアメリカを見ることができる。
世界から見た日本、世界が今どう動いているかを息子自身が考えられるようになったのは、この先の人生にもつながるとても貴重な財産だと思っています。
--実際に、いろいろな国の人と関わる環境なのでしょうか？
トルコ人、ウクライナ人、アルメニア人、アゼルバイジャン人……本当にいろいろな民族の方が暮らしています。ヨーロッパからの観光客も多いですし、最近はアメリカや中国の影響もさまざまな面で、生活のなかに入ってきているのを感じますね。
--お子さんの今後の進路は、どのように考えていますか？
私たち両親は当分ジョージアにいる予定ですが、息子は別の国の大学への進学を考えています。今のところヨーロッパへの進学を考えていて、この夏に大学見学へ行って決めようかというところです。
日本の大学は考えていないようですね。就職のときに日本企業はありかな、とは言っていますが。
今は英語ができるので、ヨーロッパには英語で授業を受けられる大学が多く、選択肢が広いんです。ジョージアから海外の大学を目指すこと自体は、心理的にも物理的にもハードルは高くない印象です。
--最後に、これから教育移住を考えるご家族へ、伝えたいことはありますか？
もし「英語を身につけさせたい」という一点だけが移住の目的なら、ジョージアは最適な選択ではないかもしれません。
英語を学ぶこと自体はもちろん可能ですが、それだけを目的に来ると、わざわざこの国を選ぶ意味を見失ってしまう気がします。授業はジョージア語で行われますし、英語だけなら、もっと環境の整った国が他にあるからです。
ジョージアへの教育移住が向いているのは、いろいろな国や文化にルーツを持つ友達ができることを楽しめて、英語を中心に学びながら「ジョージア語にも少し触れてみたい」と思えるご家族だと思います。
勉強や学歴のためというより、家族で人生を楽しみ、世界を実際に見て回りたい--そんな価値観を持つご家庭であれば、ジョージアは想像以上に豊かな時間をくれる国だと思います。
とりわけ、いずれヨーロッパへの移住や進学を視野に入れている方には、自信を持っておすすめできます。私たちが移住した2021年当時は、ビザなしで1年間滞在でき、就労も自由でした。治安もよく、親日的で子育てもしやすい国だと信じています。
ただし2026年に入って制度が変わりつつあり、就労目的の滞在には許可が必要になるといった動きもあります。最新の条件は、必ず在ジョージア日本国大使館などで確認してください。
いずれにしても、ヨーロッパへの第一歩を踏み出す入口として、これほど条件のそろった国はそうありません。日本からの教育移住の選択肢として、ぜひ知っておいてほしいと感じています。
教育移住といえば、情報の集めやすさや日本人コミュニティーの厚さを頼りに行き先を選ぶのが一般的です。先人の記録をたどれる国を選ぶ家庭が少なくないなかで、竹内さんはむしろ「まだ誰も多くを語っていない国」へと舵を切りました。出発点にあったのは「英語を話せるように」「世界に友達を」という、どの家庭にも覚えのあるシンプルな願いでした。
そのうえで、たどり着いたジョージアで息子さんが手にしたものは、その願いをはるかに超えたものでした。アジアとヨーロッパ、中東が地続きに交わる土地で多様な人々と日々関わるうちに、世界の動きを自分の頭で考えられるようになったといいます。
どの国を選ぶかは、子どもがどんな景色のなかで育つかを選ぶことでもある--あえて情報のない国を選んだ竹内さんの6年は、その当たり前のようで見落とされがちな事実を教えてくれます。
勉強や学歴のためだけではなく、家族で人生を楽しみ、世界を実際に歩いて確かめるための移住。竹内さんの選択は、「教育移住」という言葉がカバーする可能性を、確かに広げているように思いました。
この記事の執筆者：
塾選 ジャーナル
塾選ジャーナル（ジュクセンジャーナル）は、受験・進路に関する情報を提供するサイトです。保護者が知っておきたい情報をわかりやすく解説するほか、受験の速報記事などもお届けします。(文:塾選 ジャーナル)
はじまりは「子どもには英語を話せるようになってほしい。そして世界中に友達をつくってほしい」というシンプルな願い。当初はフィリピンへの親子留学を計画していましたが、コロナ禍の影響で断念しました。
移住から6年。息子さんはジョージア語と英語を身につけ、「意見を言わなければ置いていかれる」という教育のなかで、自分の考えをはっきり口にする子に育ちました。
なぜ、情報のない国を選んだのか。学校選びや生活費、子育て文化のリアル、そして親子が手にした思わぬ“価値観”について、じっくり伺いました。
【保護者プロフィール】
お名前：竹内 由美子さん（仮名）
年齢：51歳
移住前の居住地：東京都江戸川区
家族構成：3人家族（父・母・長男）
【子どものプロフィール】
お名前：竹内 悠斗くん（仮名）
現在の年齢：17歳
性格：リーダー気質だが人見知り。正論をはっきり言う真面目なタイプ
【移住の概要】
移住先：ジョージア・トビリシ（首都）
移住元：東京都江戸川区
移住時期：2021年7月〜
移住形態：母子で先行移住（1年後に父が合流）
子どもの年齢：（移住当時）12歳（小学6年生）
学校：Tbilisi Free Waldorf School（シュタイナー教育の現地校）
準備期間：約2年（フィリピン親子留学を経てコロナ禍で再検討）
【画像】写真でめぐるジョージア親子移住のリアル
コロナ禍で白紙になった計画──“情報ゼロ”のジョージアに、小6の息子と踏み出すまで--まずは、教育移住を考え始めたきっかけから教えてください。
子どもができた時点で、グローバルな環境で育てたいという思いはもともとありました。私自身が英文科の出身で、海外志向が強かったんです。とはいえ海外で就職した経験はなく、学生時代に短期留学をした程度でした。
だからこそ、子どもには英語を話せるようになってほしかったし、世界中に友達をつくれたらいいなと思っていました。ちょうど日本でも英語が小学校の教科になる流れになって、「いよいよかな」と本格的に考え始めたんです。
--最初から、行き先の候補はいくつかあったのでしょうか？
はじめに考えていたのはフィリピンでした。日本人が少ないドゥマゲテという学園都市と、日本人にメジャーなセブ島の両方で、息子と二人で1カ月ほど親子留学を体験したんです。
そのうえで「日本人が少ないドゥマゲテでやっていこう」と決めて帰国しました。ですがその直後にコロナ禍になってしまって。計画は一度白紙に戻りました。
--そこから、なぜ「ジョージア」という当時ほとんど情報のなかった国にたどり着いたのでしょうか？
理由は2つあります。1つはインターネットでビザのことを調べていて、当時、日本人はビザなしで1年間滞在できる国だと知ったこと。もう1つは、フィリピンでお世話になった方が「今度はジョージアに行く」と連絡をくださったことです。
それで「ジョージア、へえ」と。当時は海外でそのまま暮らしたいのに、出国せざるを得ない日本人の方がたくさんいました。次にどこへ行こうかと、みんなが行き先を探していた時期です。そうした人たちのあいだで、少しずつ「ジョージアがいいんじゃない?」という声が出始めていました。
ただ家族連れよりも、単身で移ろうとしている人の方が圧倒的に多かったです。
--お子さんは、海外移住に対してどんな反応だったのでしょうか？
フィリピンに下見に行ったのは息子が4年生のときでした。それまで、私はあえて英語教育を一切していなかったんです。「耳は10歳まで」とよく言われますが、全く英語が分からない状態で行ったらどうなるのか、親子で試してみようという気持ちでした。
実際に連れて行ったら、息子はすごく楽しかったようで。留学の最後にあった発表会では、わけが分からないなりに一生懸命覚えて、英語でプレゼンしたんです。日本語じゃない言語がしゃべれたことが自信につながったようで、「もっと英語が話せるようになりたい！」と。親としては大成功で、移住への後押しになりました。
ただ、そこからコロナ禍が来て、移住できないまま2年ほどたってしまいました。息子は6年生になり、思春期に入ってお友達が大事な年頃になったことで、「海外に行くの、やっぱりやめておこうかな」と言い出したんですね。「お友達と別れるのが嫌だ」と。最初はかなり反対していました。
--最終的には、どのように決断されたのでしょうか？
主人がジョージアへ合流するのが1年後と決まっていたので、息子には「お母さんは行くから、行かないならお父さんと二人暮らしだね」と選択肢を示しました。私が行くことはもう決めていて、飛行機のチケットも取っていると。息子は2、3カ月は悩んでいましたね（笑）。
最後は本人が、渡航の1カ月ほど前に決めました。「学校のみんなにお別れのあいさつをしなきゃいけないから」と言って、担任の先生に「朝の時間を5分ください」とお願いして、自分から「2学期からみんなと別れる」とクラスで話したそうです。
担任の先生からそれを聞いて……思い出すだけで感慨深いですが。本人なりに区切りをつけて、けじめがついた状態で行くことができました
頼ったのは一軒の語学学校──住まいと現地校を見つけるまで--ジョージアで住む場所は、どのように決めたのでしょうか？
主人が1年後にジョージアでレストランを開く予定で、その仕事を考えると首都であるトビリシ一択でした。それに、ジョージアのことを何も知らない状態で行ったので、首都以外はそもそも選択肢になかったのが正直なところです。
首都というと日本人が集まり過ぎている印象もありますが、ジョージアはもともと日本人移住者が少ない国です。トビリシでも現地コミュニティーに溶け込む環境は十分に保てると考えて、首都を選びました。
--ジョージアという国やトビリシの街の印象は、行く前と後で変わりましたか？
移住前にインターネットで調べると、馬や牛や羊がいる大自然のなか……というブログばかりで、ものすごい田舎だと思っていたんです。アルプスの少女ハイジのようなイメージです（笑）。
でも実際に行ってみると、大きなモールが3つもあって、地下鉄もバスも通っている。思ったより都会でびっくりしました。それでいて野菜など生活に必要なものは安かったので、移住を始めての第一印象は「これはいいね」という感じでしたね。
--お住まいは、どのように見つけたのでしょうか？
日本にいるあいだに、語学学校をインターネットで探しました。語学学校に行けばジョージア人と知り合えると思ったので、まず私と息子の二人で2週間ほどジョージア語と英語を学ぼうと申し込んだんです。
そうしたら、その語学学校を経営されているご夫婦がとても親切にしてくださって。たまたまその方たちが持っていたアパートを、リフォームして格安で貸すよと提案してくださったんです。
とにかくジョージア人と知り合わなければと思っていたので、まず語学学校から生活を広げていく作戦が運よくはまりました。
--学校選びは、どのように進めたのでしょうか？
学校のことも、語学学校の先生たちが「こんな学校があるよ」と教えてくださって、本当に助かりました。最終的に選んだのは、シュタイナー教育を行う現地の私立校です。いろいろ見学に行きましたが、決め手は受け入れの姿勢でした。
6年生にもなると、ジョージア語も英語もできない子を受け入れてくれる学校は少ないんです。インターナショナルスクールだと「英語ができないのにどう授業を受けるの？」となってしまう。
そんななか、この学校は日本人にとても好意的でした。たまたま数カ月前に、年の近い日本人の女の子が入学していて、そのお母さんから「先生が日本人の子にこんなふうに接してくれる」という実際の学校の様子を聞けたんです。
日本人を受け入れた実績がある学校だと分かり、全くゼロから飛び込むより安心して検討できたのは大きかったですね。
--入学にあたっての手続きは、大変ではありませんでしたか？
インターナショナルスクールではないので、手続き自体に特別な苦労はありませんでした。まず1、2カ月の体験入学のような期間を設けてくださって、「これは難しそうだ」となればそのとき入学の可否を考えましょう、という柔軟な形でした。
ただ、入学願書が少し変わっていて。子どものキャラクターや、親がどう育ててきたかを書くような内容で、しかもジョージア語で書いてほしいと言われたんです。これだけは大変だったので、語学学校のジョージア人の先生に手伝ってもらいました。
--シュタイナー教育を選ばれたのは、どんな点が合うと感じたからでしょうか？
シュタイナー教育は世界中で実践されていて、日本にも学校があります。スマホやタブレットなどのデジタル機器を幼いうちは遠ざけて、ある程度の年齢までは自然のなかでのびのびと、早寝早起きで育てるという、知識の詰め込みより想像力・感性・意志力を重視する考え方が、私自身がそれまで家庭で大事にしてきた子育ての方針と近かったので、抵抗なく受け入れられました。
それに、何よりも息子はジョージア語も英語もできない状態で、授業はジョージア語、友達とは英語、という環境に入ることになります。その状況でいきなり成績を求められたら、息子はつぶれてしまうと思いました。
だから最初の段階では、学力を伸ばすことよりも、まず暮らしに慣れ、現地の友達となじみ、この国の文化や価値観を肌で吸収すること--いわば「ジョージアで生きていく力」を身につけることを優先したかったんです。
その点、シュタイナー教育の学校は学業を詰め込むより、のびのびと過ごすことを大切にする校風でした。私が望んでいた順番と合っていると感じたんです。
親日とディベートの国で──「意見を言わないと置いていかれる」教育が息子を変えた--移住したての頃、お子さんの様子はいかがでしたか？
意外と早く適応していました。背景にあったのは、ジョージアがとても親日的な国だということです。息子がクラスに入ると言ったら、もう「ウェルカム、ウェルカム」で。
休み時間に「ハグしていい？」という女の子が出てきたり、ラブレターをもらったり。最初だけですが、モテモテな時期があって（笑）。日本人だからと優遇される雰囲気のなかで始まったので、それは息子にとってプラスでした。
--親日国だというのは、移住前からご存じだったのですか？
いえ、全く情報がなかったので、行ってみたら結果的にそうだった、という感じです。おかげで息子のなかには、かえって日本人としての自尊心や自覚がすごく芽生えたと感じます。
--言葉の壁は、どう乗り越えていったのでしょうか？
私自身は今も大きな壁がありますが（笑）、息子は本人いわく1年くらいで乗り越えられたそうです。読み、書き、暗記で頑張って、家でも家庭教師の先生をつけてジョージア語を習いました。
一方で、数学は日本の方が進んでいたので、これは大きな助けになりました。言葉は分からなくても問題は解ける。
数字は世界共通なので、授業についていけないどころか、むしろ数学は息子の強みになったんです。そうして少しずつ自信をつけながら、言語の壁を越えていきました。今では、学校生活のほとんどをジョージア語で過ごせるまでになっています。
--6年ほど暮らしてみて、ジョージアはどんな文化の国だと感じますか？
1つは、やはり親日的で日本人が喜ばれること。そこには歴史的な背景もあると思います。ジョージアはかつてソ連の一部で、ソ連解体後に独立を勝ち取った歴史があります。日本も一度は敗戦を経験しながら経済大国へと立ち直った--そんな日本の歩みに、強いリスペクトを感じていると友人は話します。
もう1つは、怒ったり喜んだりといった感情表現が豊かなことです。一方で、奥ゆかしさやシャイなところもあって、前に前に出てくる子は意外と少ない。どこか日本人と共通するキャラクターも、現地の方の雰囲気から感じます。
--教育や子育ての文化として、日本との違いを感じるのはどんなところですか？
まず、子どもをとても大切にします。送り迎えは必ずお父さんかお母さん、おじいちゃんおばあちゃんの誰かが付き添って、校門の前でハグをして送り出す。子どもを大事にする文化が、本当に根付いているなと感じます。
教育面では、とにかく話し合いとプレゼンテーションが多い。何でも話し合うので、息子も人前で話すことがとても上手になりました。意見を言わないと、そのまま放っておかれて授業が終わってしまう国なので、自分の意見をしっかり言うのがデフォルトなんです。
息子の学校では、クラスで何か問題が起きたら、先生を含めクラス全体で考えるので、授業が飛んでしまうことも時折あるようです。
--そうした環境のなかで、息子さんはどんなふうに変わりましたか？
自分の意見をはっきり言うようになりました。中学2年の段階で「高校から日本に帰るなら今が考え時だよ」と話したとき、本人は「こっちでいい、ジョージアで頑張る」と即答したんです。それくらい意思がはっきりしてきました。
息子は日本にいた頃から学級委員長タイプで、正論を言い過ぎて少し煙たがられるくらい真面目な性格でした。「先生の言うことが絶対」という面もあって、このまま日本の中学校に行ったら、どちらかというと空気を読めずにはみ出してしまうんじゃないか、という心配が親としてはあったんです。
でもジョージアに移住して文化が変わったことで、それがなくなりました。むしろ意見は言わないとダメだし、人と違う意見でも毛嫌いされない。
「あなたの意見はそうなんだね、僕はこうだよ」という文化なので、彼が素直に自分の意見を言える。これは親として本当によかったと思う点ですね。
語学力よりも「世界の見え方」──ジョージアが親子にくれた最大の学び--生活費は、日本と比べていかがですか？
来た当初は物価も家賃もとても安い国でした。ところがロシアによるウクライナ侵攻のあと、ロシアなどからの移住者が一気に増えたことで状況が一変し、一時は家賃が2倍から3倍に跳ね上がって大変でした。今はその頃よりは落ち着いていますが、移住当初ほど生活コストが安い国ではなくなりましたね。
家賃も生活費も全部込みで考えれば、東京よりは若干安いと思いますが、日本の地方都市とはあまり変わらないかもしれません。
--移住して6年、振り返って一番よかったと思うことは何でしょうか？
ジョージアは陸続きの国なので、右を見れば中東、左を見ればヨーロッパ、上はロシア。地政学的にとても重要な場所だと暮らしているとよく分かるんです。
息子も「世界がどう動いてきたのか」「今を知るには昔を知らないと」と、オスマン帝国の話にまでさかのぼって歴史を勉強したり、自分で考えたりするようになりました。トルコにもかつてジョージアだった地域があるよ、というような話を遠足や授業で学んで、視野がぐんと広がった。
これがアジア圏だったら、日本を含めたアジアのなかのことしか分からなかったかもしれません。ジョージアにいると、アジアも中東も踏まえたうえでヨーロッパやアメリカを見ることができる。
世界から見た日本、世界が今どう動いているかを息子自身が考えられるようになったのは、この先の人生にもつながるとても貴重な財産だと思っています。
--実際に、いろいろな国の人と関わる環境なのでしょうか？
トルコ人、ウクライナ人、アルメニア人、アゼルバイジャン人……本当にいろいろな民族の方が暮らしています。ヨーロッパからの観光客も多いですし、最近はアメリカや中国の影響もさまざまな面で、生活のなかに入ってきているのを感じますね。
--お子さんの今後の進路は、どのように考えていますか？
私たち両親は当分ジョージアにいる予定ですが、息子は別の国の大学への進学を考えています。今のところヨーロッパへの進学を考えていて、この夏に大学見学へ行って決めようかというところです。
日本の大学は考えていないようですね。就職のときに日本企業はありかな、とは言っていますが。
今は英語ができるので、ヨーロッパには英語で授業を受けられる大学が多く、選択肢が広いんです。ジョージアから海外の大学を目指すこと自体は、心理的にも物理的にもハードルは高くない印象です。
--最後に、これから教育移住を考えるご家族へ、伝えたいことはありますか？
もし「英語を身につけさせたい」という一点だけが移住の目的なら、ジョージアは最適な選択ではないかもしれません。
英語を学ぶこと自体はもちろん可能ですが、それだけを目的に来ると、わざわざこの国を選ぶ意味を見失ってしまう気がします。授業はジョージア語で行われますし、英語だけなら、もっと環境の整った国が他にあるからです。
ジョージアへの教育移住が向いているのは、いろいろな国や文化にルーツを持つ友達ができることを楽しめて、英語を中心に学びながら「ジョージア語にも少し触れてみたい」と思えるご家族だと思います。
勉強や学歴のためというより、家族で人生を楽しみ、世界を実際に見て回りたい--そんな価値観を持つご家庭であれば、ジョージアは想像以上に豊かな時間をくれる国だと思います。
とりわけ、いずれヨーロッパへの移住や進学を視野に入れている方には、自信を持っておすすめできます。私たちが移住した2021年当時は、ビザなしで1年間滞在でき、就労も自由でした。治安もよく、親日的で子育てもしやすい国だと信じています。
ただし2026年に入って制度が変わりつつあり、就労目的の滞在には許可が必要になるといった動きもあります。最新の条件は、必ず在ジョージア日本国大使館などで確認してください。
いずれにしても、ヨーロッパへの第一歩を踏み出す入口として、これほど条件のそろった国はそうありません。日本からの教育移住の選択肢として、ぜひ知っておいてほしいと感じています。
取材後記取材を通じて強く印象に残ったのは、竹内さんが日本語の情報がほとんどない国へ、小学6年生の息子と二人で先に飛び込んでいった思い切りのよさでした。
教育移住といえば、情報の集めやすさや日本人コミュニティーの厚さを頼りに行き先を選ぶのが一般的です。先人の記録をたどれる国を選ぶ家庭が少なくないなかで、竹内さんはむしろ「まだ誰も多くを語っていない国」へと舵を切りました。出発点にあったのは「英語を話せるように」「世界に友達を」という、どの家庭にも覚えのあるシンプルな願いでした。
そのうえで、たどり着いたジョージアで息子さんが手にしたものは、その願いをはるかに超えたものでした。アジアとヨーロッパ、中東が地続きに交わる土地で多様な人々と日々関わるうちに、世界の動きを自分の頭で考えられるようになったといいます。
どの国を選ぶかは、子どもがどんな景色のなかで育つかを選ぶことでもある--あえて情報のない国を選んだ竹内さんの6年は、その当たり前のようで見落とされがちな事実を教えてくれます。
勉強や学歴のためだけではなく、家族で人生を楽しみ、世界を実際に歩いて確かめるための移住。竹内さんの選択は、「教育移住」という言葉がカバーする可能性を、確かに広げているように思いました。
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塾選 ジャーナル
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