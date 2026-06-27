タレントの村重杏奈さんが共同プロデュースするインナーウエアブランド「TOLEETY（トゥリーティ）」が誕生2周年を迎え、待望の新色「ベージュ」がリリースされました。公開されたビジュアルでは、村重さんが美しいデコルテラインやまん丸バストラインを披露。完成されたボディで新色の魅力を表現しています。



【写真】凄腕プロデューサー？メガネ姿の村重杏奈さん

TOLEETYは、ナイトブラブランド「VIAGE」と村重さんが共同開発したインナーウエアブランド。2024年の誕生以来、多くの支持を集め、シリーズ累計販売枚数は80万枚を突破しました。



2周年を記念して登場した新色「ベージュ」は、「夏服でも透けにくい色がほしい」というユーザーの声を受けて開発されたもの。白いTシャツやシアー素材のトレンドが続く中、インナーの透けに悩む女性のために、徹底的に肌なじみの良さを追求しました。



プロデューサーの村重さんは「新色はベージュはベージュでも、『大人ベージュ』でございます！夏に白いTシャツを着るとき、やっぱり一番頼りになるのはベージュなんですよね。だからTOLEETYのベージュは、服に絶対に透けない・響かないのはもちろん、身に付けるだけでお肌がパッとトーンアップして、すっごく綺麗に見える色味にこだわりました！ 毎日、寝る間も惜しんでこの絶妙なカラーを突き詰めたので、自信を持っておすすめできます。ベージュの概念、変わっちゃうと思います。みんなの夏のオシャレをお守りする最高の一枚ができたので、ぜひ試してほしいです！」とコメントしています。



新色発売と同時に村重さんの限定コンテンツがもらえる「SNS投稿キャンペーン」や、公式オンラインストアにて最大2178円（税込）オフとなる過去最大級の2周年記念セールも期間限定で開催中です。