「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル発表！MC：深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜

6月28日（日）夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026夏」を放送！2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送でお届け！（※一部事前収録あり）MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務めます。



【タイムテーブルを発表！】

★18時台に登場するアーティスト

B.B.クィーンズ、モナキ、中島健人、工藤静香（19時台にも出演）、

武田鉄矢（海援隊）、LINDBERG、郄嶋政伸、麻倉未稀





★19時台に登場アーティスト酒井法子、千堂あきほ、楠瀬誠志郎、PERSONZ、西田ひかる、吉田栄作×辛島美登里、NOA（仙道敦子×吉田栄作）、小野正利、いしだ壱成、石井明美、ZIGGY、赤井英和、長渕剛、工藤静香、宮沢和史、中西保志、ZARD★20時台に登場するアーティスト国生さゆり、アグネス・チャン、早見優、松本伊代、南野陽子、本田美奈子.、バブルガム・ブラザーズ、永井真理子、THE 虎舞竜、澤田知可子、TAMA（Hysteric Blue）、Juice=Juice、FIELD OF VIEW、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、SUPER EIGHT、島袋寛子、DA PUMP（21時台にも出演）、MAX（21時台にも出演）、知念里奈（21時台にも出演）観月ありさ、TRF★21時台に登場するアーティストhitomi、YU-KI×マーク・パンサー、鈴木亜美、DA PUMP（22時台にも出演）、MAX、知念里奈、LUNA SEA（22時台にも出演）、相川七瀬、大久保伸隆（ex.Something ELse）、SHAZNA、SATSUKI（元ZOO）、森若香織（GO-BANG’S）、河口恭吾、aespa、Aぇ! group、超ときめき♡宣伝部、FRUITS ZIPPER、乃木坂46★22時台に登場するアーティストano、IMP.、伊東歌詞太郎、AKB48、OWV、KEY TO LIT、JI BLUE、Kis-My-Ft2、DA PUMP、LUNA SEA、DOZAN11 aka 三木道山

豪華プレゼントが当たる！『この声！あの人！キャンペーン』



6月22日（月）〜27日（土）の期間、下記の対象番組内で流れる「テレ東音楽祭 2026夏」の番宣動画を出演アーティストが日替わりでナレーションを担当！

そのナレーションを読んでいるのはどのアーティストか予想をして豪華プレゼントをゲットしよう！



さらに、テレ東音楽祭の公式Xにも各対象番組で流れる「番宣動画」が投稿されるので、放送を見逃した方は、ぜひテレ東音楽祭公式Xをチェックして参加しよう！

正解は、6月28日（日）にテレ東音楽祭公式Xで発表予定！