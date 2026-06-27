スウェーデン戦は出番なしの日本代表戦士がブラジル戦で先発か！「W杯の舞台でブラジルと…」【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で突破した日本代表は、６月29日に決勝トーナメント１回戦で王国ブラジルと対戦する。
スウェーデン戦で出番がなかった冨安健洋は、先発の可能性もある。本人は「ひとりのサッカー選手として、ワールドカップの舞台でブラジルとやれるというのはなかなかないことなので。楽しむべきだと思いますね」と語った。
重要なのは「全体的な共通認識、どう戦っていくのかというところは必要」と話す。
３−２でセレソンから初勝利を挙げた昨年10月のフレンドリーマッチは、町田浩樹や毎熊晟矢とともにスタンドで観戦した。
「本戦と親善試合ではまた違うとは思いますけど。ブラジルだけではなく、ワールドカップを勝つための戦い方と言うのは、全体で統一できていると思いますし。プラスして、また、もう一回試合前に、もう一回統一するということが大事かなと思います」
「一発勝負になってくるので。より緊張感とかは出てくるかな」と淡々と話す表情には、自信は漲っていた。
プレミアリーグでも活躍したこのDFがいるのは、日本にとって心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
スウェーデン戦で出番がなかった冨安健洋は、先発の可能性もある。本人は「ひとりのサッカー選手として、ワールドカップの舞台でブラジルとやれるというのはなかなかないことなので。楽しむべきだと思いますね」と語った。
重要なのは「全体的な共通認識、どう戦っていくのかというところは必要」と話す。
「本戦と親善試合ではまた違うとは思いますけど。ブラジルだけではなく、ワールドカップを勝つための戦い方と言うのは、全体で統一できていると思いますし。プラスして、また、もう一回試合前に、もう一回統一するということが大事かなと思います」
「一発勝負になってくるので。より緊張感とかは出てくるかな」と淡々と話す表情には、自信は漲っていた。
プレミアリーグでも活躍したこのDFがいるのは、日本にとって心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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