「新しい地図」の稲垣吾郎（52）、草磲剛（51）、香取慎吾（49）が27日、都内でトリプル主演する映画「バナ穴 BANA＿ANA」（監督山内ケンジ）の公開記念イベントに登壇した。

2018年公開の映画「クソ野郎と美しき世界」の8年越しの続編という位置づけ。香取は「8年って小学生卒業してますよ！」、草なぎも「なんでこんな時間かかったのかな」と“不満”を漏らしながらも待ちに待った公開に満面の笑み。そして、「7年前からやるって言ってたよね」とぼやいた稲垣が「個々の仕事が充実してたから。良いことですよ」と前向きに捉えた。

3人は8年越しとなったことへの引っかかりを見せたが、それだけ思い入れが深い証拠でもあった。前作について、草磲は「新しい地図での初めての仕事がこの映画だった」と感慨深げに話した。香取も今作について「3人で改めて新しい人生を踏み出そうとした時に始まったシリーズの第2弾」と表現し、前作が3人にとっていかに大きな存在であるかを感じさせた。「時間がたったのは、皆さんの応援のおかげでいろんなお仕事できて充実してるからこそ」とも語り、ファンへの感謝を伝えた。

いよいよ公開を迎え、稲垣は「早く感想聞きたいですね」とファンのリアクションを待ちわびた。草磲は「この映画には何か深い意味が込められていると思います。それを感じてもらえたら」と呼びかけ、香取も「いろんな思いになりながらこの映画を楽しんで頂きたい」と願った。