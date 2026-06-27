◆パ・リーグ 西武２―４日本ハム（２７日・ベルーナドーム）

西武・隅田知一郎投手は８回２／３を１１奪三振、９安打４失点と熱投も、７勝目はお預けに。「僕の責任。見ての通りです。終盤に点を取られたのが全て」と４敗目を喫し唇をかんだ。

１―１の同点の９回１死二塁で奈良間に右翼線へ勝ち越しの二塁打を浴びると、帽子をグラウンドに投げ捨てて自身への怒りをあらわに。２死二塁となってからは、水野に中堅手の頭上を越える適時三塁打を浴び、目を潤ませ悔しさをにじませた。ここで西口監督が交代を告げて無念の降板となり、「投げきりたいというよりは、何とか同点でつないでって気持ちだった」と肩を落とした。

初回は２死から不運な打球で２死三塁とするも、無失点で切り抜ける立ち上がり。５回には１死二、三塁とピンチを招くも、田宮を投ゴロ、水谷を見逃し三振として両手で力強く拳を握った。

７回には奈良間、五十幡、水野をいずれも初球で打ち取り、１イニングを３球で終える「スリー・ピッチ・イニング」を達成。８回を投げ終えた時点で９７球を費やしていたが、９回もマウンドに上がっていた。

雨天中止で試合のなかった２位・ソフトバンクとのゲーム差は１・５に縮まった。