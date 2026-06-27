6月28日生放送「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル公開
【モデルプレス＝2026/06/27】テレビ東京では、6月28日よる6時30分〜から「テレ東音楽祭 2026夏」を放送。この度、番組公式サイト・SNSにてタイムテーブルが公開された。
【写真】スノ深澤、同じ名前になる予定だった大物イケメン
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。
B.B.クィーンズ、モナキ、中島健人、工藤静香（19時台にも出演）、武田鉄矢（海援隊）、LINDBERG、高嶋政伸（※「高」は正式には「はしごだか」）、麻倉未稀
酒井法子、千堂あきほ、楠瀬誠志郎、PERSONZ、西田ひかる、吉田栄作×辛島美登里、NOA（仙道敦子×吉田栄作）、小野正利、いしだ壱成、石井明美、ZIGGY、赤井英和、長渕剛、工藤静香、宮沢和史、中西保志、ZARD
国生さゆり、アグネス・チャン、早見優、松本伊代、南野陽子、本田美奈子.、バブルガム・ブラザーズ、永井真理子、THE 虎舞竜、澤田知可子、TAMA（Hysteric Blue）、Juice=Juice、FIELD OF VIEW、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、SUPER EIGHT、島袋寛子、DA PUMP（21時台にも出演）、MAX（21時台にも出演）、知念里奈（21時台にも出演）、観月ありさ、TRF
hitomi、YU-KI×マーク・パンサー、鈴木亜美、DA PUMP（22時台にも出演）、MAX、知念里奈、LUNA SEA（22時台にも出演）、相川七瀬、大久保伸隆（ex.Something ELse）、SHAZNA、SATSUKI（元ZOO）、森若香織（GO-BANG’S）、河口恭吾、aespa、Aぇ! group、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、FRUITS ZIPPER、乃木坂46
ano、IMP.、伊東歌詞太郎、AKB48、OWV、KEY TO LIT、JI BLUE、Kis-My-Ft2、DA PUMP、LUNA SEA、DOZAN11 aka 三木道山
（modelpress編集部）
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◆「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル公開
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。
◆18時台
B.B.クィーンズ、モナキ、中島健人、工藤静香（19時台にも出演）、武田鉄矢（海援隊）、LINDBERG、高嶋政伸（※「高」は正式には「はしごだか」）、麻倉未稀
◆19時台
酒井法子、千堂あきほ、楠瀬誠志郎、PERSONZ、西田ひかる、吉田栄作×辛島美登里、NOA（仙道敦子×吉田栄作）、小野正利、いしだ壱成、石井明美、ZIGGY、赤井英和、長渕剛、工藤静香、宮沢和史、中西保志、ZARD
◆20時台
国生さゆり、アグネス・チャン、早見優、松本伊代、南野陽子、本田美奈子.、バブルガム・ブラザーズ、永井真理子、THE 虎舞竜、澤田知可子、TAMA（Hysteric Blue）、Juice=Juice、FIELD OF VIEW、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、SUPER EIGHT、島袋寛子、DA PUMP（21時台にも出演）、MAX（21時台にも出演）、知念里奈（21時台にも出演）、観月ありさ、TRF
◆21時台
hitomi、YU-KI×マーク・パンサー、鈴木亜美、DA PUMP（22時台にも出演）、MAX、知念里奈、LUNA SEA（22時台にも出演）、相川七瀬、大久保伸隆（ex.Something ELse）、SHAZNA、SATSUKI（元ZOO）、森若香織（GO-BANG’S）、河口恭吾、aespa、Aぇ! group、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、FRUITS ZIPPER、乃木坂46
◆22時台
ano、IMP.、伊東歌詞太郎、AKB48、OWV、KEY TO LIT、JI BLUE、Kis-My-Ft2、DA PUMP、LUNA SEA、DOZAN11 aka 三木道山
（modelpress編集部）
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