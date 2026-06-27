◇パ・リーグ 楽天5―1オリックス（2026年6月27日 ほっと神戸）

楽天の岸孝之投手（41）が27日、ほっと神戸で行われたオリックス戦に先発登板。7回3安打1失点の快投で自身2連勝を飾り、プロ通算172勝目で歴代41位の三浦大輔（DeNA）に並んだ。

初回は3者凡退の立ち上がり。2回には中川に左前打を浴びたものの、3回からは9者連続凡退とさらにギアを上げた。

6回には先頭・紅林の左翼席へのソロを浴びたものの、追加点は与えず7回3安打1失点。90球で無四球の快投を振り返り「ここ数試合、四球が絡んで失点やピンチがあったので、そうならないように調整をした。練習してきたことをしっかり出せた」と胸を張った。

打線から13安打5得点の心強い援護。「先発投手が試合を作っていれば（打線が）点は取ってくれると思ってみんな頑張っている」と感謝した。

チームは今季最長タイの4連勝を飾ったものの、5位のロッテとはまだ7・5ゲーム差の最下位。「一つ一つ借金を返していくしかないので、（ファンの）みなさんも一緒に戦ってください」と呼びかけ、表情を引き締めた。

12日の広島戦で7回5安打1失点で今季初勝利を挙げ、プロ1年目から20年連続の白星をマーク。現役選手の通算勝利数ではヤクルト・石川雅規（46）の188勝に次いで単独2位となっている。

◇現役投手のNPB通算勝利数5傑◇

石川雅規（ヤ）188勝（193敗）550試合、歴代29位タイ

岸 孝之（楽）172勝（128敗）413試合、歴代41位タイ

涌井秀章（中）166勝（167敗）519試合、歴代45位タイ

西 勇輝（神）127勝（111敗）349試合、歴代81位タイ

田中将大（巨）125勝（ 75敗）268試合、歴代84位タイ