米ＡＩ（人工知能）新興企業のアンソロピックは２６日、米政府の命令を受けて全面的に停止していた最新ＡＩモデル「クロード・ミュトス５」の提供を一部再開すると明らかにした。

重要インフラを提供する米国の企業や組織などに限って提供の許可が出たという。

米メディアによると、１００以上の米企業や政府機関が対象となるが、日本など海外企業は含まれていない。ミュトスはソフトウェアの脆弱（ぜいじゃく）性を発見できる能力が極めて高いとされ、サイバー攻撃への悪用リスクが懸念されていた。一般向けの「クロード・フェイブル５」は停止を継続する。

一方、米オープンＡＩは２６日、最新ＡＩモデル「ＧＰＴ５・６」を一部企業などに絞って限定公開したと発表した。当面は提供先を「信頼できる少数のパートナー」に限るとしている。

ＧＰＴ５・６は最上位の「ソル」、日常業務向けの「テラ」、低コストの「ルナ」の３種類を提供。ソルはサイバー分野の性能評価で、アンソロピックの「クロード・ミュトス」に匹敵する性能を示したという。米メディアによると、先行利用が認められたのは約２０社で、数週間以内に一般にも広く提供する計画としている。（ニューヨーク支局 木瀬武）