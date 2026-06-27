サッカー元日本代表DFで、J1鹿島やJ2札幌などで監督を務めた岩政大樹氏（44）が27日、NHK「FIFAワールドカップ2026 デイリーハイライト」（後8・07）に出演し、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表への期待を語った。

1勝2分けの勝ち点5で1次リーグF組2位で突破した森保ジャパンの戦いを振り返って「ほぼパーフェクトな3戦だった。森保監督が描いたチームの姿がそこにあると思います」と感想。

スウェーデン戦から一夜明け、日本代表は26日（日本時間27日）にベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。スウェーデン戦に出場しなかったDF冨安健洋も練習に参加。ブラジルFWビニシウスについて「しっかりとみんなで対応できればいい」と話した。

スタジオで冨安のVTRを見た岩政氏は「（冨安は）もうイメージしているなというところ」と話し、「3戦目出なかったことがアクシデントじゃなかったとよく分かったのでホッとした」と笑顔。「ビニシウス選手に対応するところに佐野（海舟）選手と冨安選手がいるんで、この2人を（スウェーデン戦で）温存したというのがこの試合のポイントになる」と指摘した。

「思い切り日本の今のフットボールをぶつけに行くんだと思いますけど、ブラジルは思った以上のところを出してくると思うのでそれにいかに対応していくか」と注目ポイントを挙げた。