当初は3/9組条件クリアでOKも…韓国のGL突破可能性が日に日に悪化、最終日で3組中2組の達成必須
韓国代表の運命はグループリーグ最終日に決することになった。残るJ組、K組、L組のうち2組で条件をクリアした場合のみ北中米W杯決勝トーナメント進出となる。
韓国はGL最終節で南アフリカ代表に敗れて、A組を3位で終了。今大会は3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進めるレギュレーションとなっており、韓国が試合を行った最終節初日の終了時点では残る9組のうち3組で韓国の成績を下回る3位チームが発生すれば32強入りという状況に置かれていた。
ところが最終節2日目、「E組でドイツとコートジボワールが引き分け以上」の条件達成が大きく期待されていたが、ドイツがエクアドルに敗れる波乱の幕開けとなった。この日はD組とF組も3位チームが韓国を上回ることが決まり、残り6組のうち3組での達成が必須と暗雲が立ち込めた。
続く最終日3日目では「H組でスペインがウルグアイに勝利」を達成して残り2組となったが、G組とI組は韓国にとって不利な結果に終わった。そうして迎える最終日は3組中2組で条件が達成しない限り敗退となる窮地に追い込まれている。
韓国が最終日でGL突破を果たすには以下の条件のうち、最低でも2つを満たすことが必須。その中で最後の開催となるアルジェリア対オーストリアは勝敗がつくことが求められている一方、アルジェリアとオーストリアは引き分けで揃ってGL突破を果たせる立場にいるため、韓国が期待するような試合展開になるかは不透明。先に試合が行われるL組とK組で達成しなければGL敗退が現実味を帯びてきそうだ。
以下、韓国がGLを突破するための条件(最低でも2つを満たすと突破)
・J組のアルジェリア対オーストリアでオーストリアが勝利する。もしくはアルジェリアが2点差以上で勝利する。
・K組のコンゴ民主共和国対ウズベキスタンが引き分け。もしくはウズベキスタンが5点差以内で勝利する。
・L組のガーナ対クロアチアでガーナが勝利する。
韓国はGL最終節で南アフリカ代表に敗れて、A組を3位で終了。今大会は3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進めるレギュレーションとなっており、韓国が試合を行った最終節初日の終了時点では残る9組のうち3組で韓国の成績を下回る3位チームが発生すれば32強入りという状況に置かれていた。
続く最終日3日目では「H組でスペインがウルグアイに勝利」を達成して残り2組となったが、G組とI組は韓国にとって不利な結果に終わった。そうして迎える最終日は3組中2組で条件が達成しない限り敗退となる窮地に追い込まれている。
韓国が最終日でGL突破を果たすには以下の条件のうち、最低でも2つを満たすことが必須。その中で最後の開催となるアルジェリア対オーストリアは勝敗がつくことが求められている一方、アルジェリアとオーストリアは引き分けで揃ってGL突破を果たせる立場にいるため、韓国が期待するような試合展開になるかは不透明。先に試合が行われるL組とK組で達成しなければGL敗退が現実味を帯びてきそうだ。
以下、韓国がGLを突破するための条件(最低でも2つを満たすと突破)
・J組のアルジェリア対オーストリアでオーストリアが勝利する。もしくはアルジェリアが2点差以上で勝利する。
・K組のコンゴ民主共和国対ウズベキスタンが引き分け。もしくはウズベキスタンが5点差以内で勝利する。
・L組のガーナ対クロアチアでガーナが勝利する。