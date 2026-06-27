元プロレスラーの小橋建太（59）が27日、自身のXで、元AKB48のタレント倉持明日香（36）の結婚を祝福した。

大阪・交野市でこの日、開催された「交野天の川プロレス」で、スペシャルリングアナを務めた倉持は、リング上で結婚を報告していた。小橋も会場で発表に立ち会った。大の小橋ファンで知られる倉持の幸せ報告に、Xでは「明日香ちゃん、結婚おめでとう！！今日、結婚発表がありました」と祝福の言葉を送った。

倉持からは「実は、ちょと前に彼女から電話がありました」（原文まま）といい、その時のやりとりを明かした。

「明日香「小橋さんご報告があります。私、結婚します。小橋さんにお願いしたい事があります。婚姻届の証人をして頂きたいです。私の夢だったんです。」 僕「俺でいいの？ （はい！！） 明日香ちゃんの夢ならわかったよ。いいよ」

夫婦で事務所へ会いに来てくれたという。「記念撮影となった時に明日香ちゃんは「ちょっと待って下さい。」と着替えに行き、AKBじゃんけん大会に着ていた時のTシャツに着替え撮影。「結婚しても小橋愛は不滅です。」（勿論旦那さん了解済みです） 」。ユーモアを込めて明かしていた。

倉持は07年、AKB48の4期生として加入。シングル選抜経験もあり、15年に卒業した。父はプロ野球・ロッテなどで活躍した倉持明氏（73）。