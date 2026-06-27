◆交流戦 巨人女子チーム９―４阪神タイガースＷｏｍｅｎ（２７日、甲子園）

巨人と阪神の女子チームによる「女子の伝統の一戦」第１戦が２７日、甲子園で行われ、巨人女子チームが９―４で阪神タイガースＷｏｍｅｎを破り先勝した。２３年から甲子園と東京Ｄの「ホームアンドアウェー」で行われ、これで巨人が４勝２敗１分。昨年は２戦とも敗れたため、２年ぶりの勝利となった。

初回に先制を許したが、２回に反撃。２死満塁で暴投で追いつくと、上條優奈と中村柚葉が２点適時二塁打を放つなどこの回６点。その後も点を重ねた。

最終７回には５番手で桑沢明里が登板、１２０キロ後半を連発すると、最終打者となった西本夢生に対して投じた１球に１３３キロが表示され甲子園にどよめきが広がった。これまでの最高は巨人の清水美佑が４月に記録した１３０キロで、桑沢も５月に同じ球速を達成し並んでいた。

一気に３キロ更新したことに、隠善智也監督も「１３０キロ出して成長素晴らしいが、出るとは思わなかった。みんなの歓声の前で出せたのは本人もうれしいだろうし、私たちもうれしいです」と驚きの声を上げた。

第２戦は東京ドームで７月１８日、巨人と中日の１軍戦試合後に行われる。