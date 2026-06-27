グラビアアイドルの三橋くんが26日、自身のインスタグラムを更新。台風により撮影会が中止になったことを伝えた。



【写真】パンパンに膨らんだ白Tシャツ 今にもはじけそう

異例のダブル台風襲来で、三橋くんも影響を受けたことを明かす。27日にはプール撮影会「#いなプーフォトフェス2026」が千葉県の稲毛海浜公園プール(INAPOO)で予定されていた。「台風で撮影会中止になっちゃいましたえんえん」と記し、無念の思いをにじませる。



5月15日に発売した1st写真集「no lies」(トランスワールドジャパン)は早々に重版が決まるなど話題に。「加工を一切しない“無加工写真集”」としても注目を浴びた。7、8月には名古屋と東京で重版記念イベントも予定されている。残念ながら対面はできなかったが、次なる機会に向けて「でもまだまだ会えるチャンスあるのでいいこでまっててね」と呼びかけた。



ファンからは「いい子にして待ってます」の声も。アップした写真はノースリーブのニットで傘をさした姿。しかも“必殺”のバッグ斜めがけで深い谷を通過するストラップにより迫力の山脈が隆起しているとあって、「かわいい ほれてまうやろー」「凄い」「たまりませんねっ」「梅雨コーデもステキ」といったコメントも寄せられていた。



三橋くんは3月20日にはSNSで6年制の薬科大を卒業したことを報告。28日には「111回薬剤師国家試験『合格』しました」と、宣言通りに薬剤師×グラビアタレントの二刀流を実現させたことを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）