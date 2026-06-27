屋内で猛暑でも快適！ 横浜アンパンマンこどもミュージアム「夏イベント」

記事ポイント 横浜アンパンマンこどもミュージアムで「水あそびひろば」など夏イベントを開催横浜アンパンマンこどもミュージアムで「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」を再演横浜アンパンマンこどもミュージアムの1Fショップ＆フード・レストランに夏向け企画や商品が登場 横浜アンパンマンこどもミュージアムで「水あそびひろば」など夏イベントを開催横浜アンパンマンこどもミュージアムで「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」を再演横浜アンパンマンこどもミュージアムの1Fショップ＆フード・レストランに夏向け企画や商品が登場

横浜アンパンマンこどもミュージアムが、2027年春に迎える開業20周年に向けて、この夏も親子で楽しめる人気イベントを開催します。

日陰で楽しめる「水あそびひろば」、メインステージの再演、キャラクターグリーティング、夏限定企画がそろいます。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「夏イベント」

開催場所：横浜アンパンマンこどもミュージアム所在地：神奈川県横浜市西区2・3Fミュージアム：10:00〜17:00(最終入館16:00)1Fショップ＆フード・レストラン：10:00〜18:00入館料：2,200円〜2,600円(税込)1Fショップ＆フード・レストラン：入場無料

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、「アンパンマン」をテーマにした参加型ミュージアムとショッピング・レストランの複合施設です。

天候を気にせず猛暑の日でも涼しく快適に遊べる全天候型施設で、2・3Fミュージアムと1Fショップ＆フード・レストランで夏の企画が楽しめます。

2・3Fミュージアムでは水あそび、ステージ、お面工作、キャラクターグリーティングを実施し、1Fでは買い物やフードとあわせて夏限定企画に参加できます。

日陰で遊べる「水あそびひろば」

期間：2026年6月13日(土)〜9月30日(水)場所：3Fミュージアム 屋外ひろば持ち物：タオルとお着替え

毎年大人気の「水あそびひろば」が開催中です。

エリア全体が日陰のため直射日光を遮り、近年の猛暑のなかでも子どもが水あそびを楽しめます。

普段着用しているおむつのままでも入場でき、周辺には専用の「お着替えエリア」もあります。

アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんが踊るメインステージ

演目：「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」期間：2026年7月1日(水)〜9月13日(日)場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば

大人気ステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」が再演されます。

アフロヘアのダンサーに変装したばいきんまんとドキンちゃんが、ハチャメチャに踊って大活躍します。

ノリの良い曲とダンスで、子どもも大人も一緒に盛り上がれるダンスショーです。

アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんのお面工作

期間：2026年7月1日(水)〜9月13日(日)場所：3Fミュージアム がっこう作れるもの：アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんのお面

期間限定で、アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんのお面が作れます。

のりやペンを使って簡単にできるため、小さな子どもも自分だけのお面作りに参加できます。

ステージに登場するアフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんに合わせた工作です。

メロンパンナちゃんとロールパンナちゃんに会えるキャラクターグリーティング

期間：2026年7月1日(水)〜7月31日(金)場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば登場：メロンパンナちゃん、ロールパンナちゃん8月1日(土)以降：開催予定

キャラクターグリーティングでは、アンパンマンたちとタッチをしたり、あいさつをしたりできます。

通常登場するなかまは当日のお楽しみで、7月1日(水)からはメロンパンナちゃんとロールパンナちゃんが登場します。

毎日開催されるため、ミュージアムでキャラクターとのふれあいを楽しめます。

LINEやメールで贈れる「ギフトチケット」

販売商品：「ギフトチケット」利用場所：2・3Fミュージアムデザイン：夏季限定の「サマーデザイン」、お誕生日向けの「バースデーデザイン」

「ギフトチケット」は、LINEやメールで簡単に贈れるチケットです。

受け取った人は日時指定予約の必要がなく、好きな日時で2・3Fミュージアムに入館できます。

お誕生日プレゼントや夏休みの贈り物として使え、夏季限定の「サマーデザイン」も選べます。

全長約2mの「アンパンマンのおおきなガシャポン」

期間：2026年6月25日(木)〜7月31日(金)参加条件：お買い物1,000円(税込)ごとにもらえる補助券を10枚集める景品：オリジナルアームリングデザイン：全3種類

夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」では、全長約2mのガシャポンにチャレンジできます。

買い物とあわせて補助券を集めることで、1Fショップ＆フード・レストランでの時間にも夏らしい企画が加わります。

1Fショップ＆フード・レストランの夏向けグッズ＆フード

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定 キービジュアルTシャツ：4,620円／アンパンマンキッズコレクションアイス バナナミルク・いちごミルク：各600円／ジャムおじさんのパン工場ビーチバッグ：各4,290円／アンパンマンキッズコレクション横浜限定 おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ：3,630円／ミュージアムショップスーベニアミルキーソフト：各1,300円／ソフトクリームやさんなかよしつぶつぶアイス：700円／ハンバーガーやさんANPANMAN CHARACTERS クールスカーフ：各1,320円／ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

1Fショップ＆フード・レストランでは、暑い夏に合わせたグッズやフードを展開します。

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定のTシャツや横浜限定のボーダーTシャツ、ビーチバッグなど、夏のおでかけに合わせやすい商品が登場予定です。

アイス バナナミルク・いちごミルク、スーベニアミルキーソフト、なかよしつぶつぶアイスは、ミュージアムで遊んだあとのフード時間にも選べるメニューになっています。

※価格は全て税込です。

※発売日は商品により異なります。

※数量限定のため品切れになる可能性がございます。

水あそびやステージ、工作、グリーティングを組み合わせることで、子どもの年齢やその日の過ごし方に合わせてミュージアム内の楽しみ方を選べます。

帰り際には夏向けのフードやグッズも加わり、遊んだあとの休憩やおでかけの記念まで含めて予定を立てやすい内容です。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「夏イベント」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「水あそびひろば」はいつ開催されますか？

A. 「水あそびひろば」は2026年6月13日(土)から9月30日(水)まで、3Fミュージアム 屋外ひろばで開催されています。

Q. 「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」はどこで上演されていますか？

A. 「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」は、2026年7月1日(水)から9月13日(日)まで、3Fミュージアム パンこうじょう前ひろばで再演されます。

Q. 「アンパンマンのおおきなガシャポン」はどう参加できますか？

A. お買い物1,000円(税込)ごとにもらえる補助券を10枚集めると、全長約2mの「アンパンマンのおおきなガシャポン」にチャレンジできます。

Q. 1Fショップ＆フード・レストランは入場無料ですか？

A. 1Fショップ＆フード・レストランは入場無料です。

2・3Fミュージアムは1歳以上が対象で、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です。

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